- Боевики перебросили под оккупированную Горловку бронетехнику19:30
- Превратятся в мишени: Захарченко пригрозил расстрелять миссию ООН14:12
- Кровавый День Конституции в зоне ООС в Донбассе12:38
- Флаг Украины часами висел в центре Донецка10:40
- Захарченко рассказал, с кем из Украины он готов сесть за «стол переговоров»09:45
- Главарь «ДНР» анонсировал введение «военного положения» в Украине07:55
- Захарченко сделал официальное заявление по наступлению ВСУ07:15
- Полиция переоборудует блокпосты в Донецкой области22:35
- Бойцы ООС отомстили оккупанту за гибель 3 побратимов - под Горловкой коптит вражеский "Урал" с боевиками21:52
- «Разрешение на ответку есть»: бойцы ВСУ сделали важное заявление20:58
Превратятся в мишени: Захарченко пригрозил расстрелять миссию ООН
Самопровозглашенный главарь боевиков террористической «ДНР» Александр Захарченкоразразился новыми угрозами, в этот раз в адрес Организации объединенных наций, передает replyua.net.
По словам террориста, в том случае, если не будет согласования ввода миротворческого контингента ООН на Донбасс с оккупантами, по ним просто будут открывать огонь.
«Без согласования «ДНР» миссия ООН сюда входить не будет. Иначе, если они хотят войти по украинскому сценарию, они превращаться будут в мишени. У нас просто станет на противника больше. Чем больше противников — тем легче стрелять, не нужно целиться», — заявил он.
Как уже сообщалось, в ходе недавно состоявшихся встреч в «нормандском формате» к едино точке зрения относительно введения на Донбасс миротворческой миссии так и не удалось приблизиться. Российская Федерация категорически отказывается пускать на временно неподконтрольные Киеву участки границы даже наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ.
Теги: Донбасс, ООН, ДНР, Захарченко
- В "ДНР" опровергли заключение ООН об ухудшении уровня жизни в селах: "Информация не соответствует действительности"
- В ООН обеспокоены обстрелами Донецкой фильтровальной станции
- В ООН прокомментировали признание РФ так называемых паспортов "ЛДНР"
- Спецдокладчик ООН: Как вам не стыдно? Асад платит пенсии на неконтролируемых территориях, а Украина – нет
- В Донецке открыли сезон охоты на ООН
- В ООН поражены нарушением прав человека на Донбассе
- Боевики перебросили под оккупированную Горловку бронетехнику19:30
- Превратятся в мишени: Захарченко пригрозил расстрелять миссию ООН14:12
- Кровавый День Конституции в зоне ООС в Донбассе12:38
- Флаг Украины часами висел в центре Донецка10:40
- Захарченко рассказал, с кем из Украины он готов сесть за «стол переговоров»09:45
- Главарь «ДНР» анонсировал введение «военного положения» в Украине07:55
- Захарченко сделал официальное заявление по наступлению ВСУ07:15
- Полиция переоборудует блокпосты в Донецкой области22:35
- Бойцы ООС отомстили оккупанту за гибель 3 побратимов - под Горловкой коптит вражеский "Урал" с боевиками21:52
- «Разрешение на ответку есть»: бойцы ВСУ сделали важное заявление20:58
- Россия планирует в аннексированном Крыму новую «стройку века»20:21
- Сотни украинских туристов застряли в Тунисе20:08
- Хватай и беги: лучшие мужчины по знаку Зодиака19:50
- Боевики перебросили под оккупированную Горловку бронетехнику19:30
- Что ждет украинцев, которые не подпишут декларацию до 1 июля19:15
- З 1 липня на українців чекають нові суми в чеках18:52
- Трамп готовит Путину сделку века: подробности роковой встречи18:35
- Не варто чистити зуби одразу після сніданку18:15
- Порошенко поблагодарил европейских лидеров за продление антироссийских санкций17:52
- Жители Земли станут свидетелями летнего звездопада17:35
- Что ждет украинцев, которые не подпишут декларацию до 1 июля19:15
- Не варто чистити зуби одразу після сніданку18:15
- 8 фактов о женском теле, о которых не должен знать ни один мужчина16:26
- Названы продукты, которые помогут вывести лишнюю воду из организма16:06
- Медики предупредили об опасных свойствах лимона14:30
- Комнатные растения по фен-шуй: цветы семейного счастья11:08
- Ученые назвали самые опасные кастрюли и сковороды09:35
- Эти продукты могут избавить от целлюлита09:17
- Как мстит каждый знак Зодиака08:47
- Бич украинского общества: в Украине рассказали о самой страшной вредной привычке08:30
- Боевики пошли на штурм ВСУ под Катериновкой: СМИ узнали о тяжелом бое за стратегическую высоту. ВИДЕО
- Стало известно, кто должен платить пенсии жителям неподконтрольного Донбасса
- Соловьев во время эфира вышел из себя и пригрозил Украине: "Не отведете на Донбассе ВСУ - потеряете все"
- Жители Шахтерска и Тореза напуганы сильными взрывами. В домах вылетали рамы
- Донбасс и Крым уже забыты: названы места, где Россия в скором времени проявит агрессию
- "Ключ ко всему фронту", - ВСУ берут Горловку в полукольцо
- Уже не в Москве: в СМИ попала информация о том, куда Кремль отправил Плотницкого "отбывать ссылку"
- В «ДНР» прибудут 20 тысяч добровольцев
- Путин назвал свои условия прекращения агрессии РФ в Украине
- ГУР МОУ: Боевики ввели новые запреты для медиков ОРДО