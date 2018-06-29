Превратятся в мишени: Захарченко пригрозил расстрелять миссию ООН

29.06.2018 14:12

Самопровозглашенный главарь боевиков террористической «ДНР» Александр Захарченкоразразился новыми угрозами, в этот раз в адрес Организации объединенных наций, передает replyua.net.

По словам террориста, в том случае, если не будет согласования ввода миротворческого контингента ООН на Донбасс с оккупантами, по ним просто будут открывать огонь.



«Без согласования «ДНР» миссия ООН сюда входить не будет. Иначе, если они хотят войти по украинскому сценарию, они превращаться будут в мишени. У нас просто станет на противника больше. Чем больше противников — тем легче стрелять, не нужно целиться», — заявил он.



Как уже сообщалось, в ходе недавно состоявшихся встреч в «нормандском формате» к едино точке зрения относительно введения на Донбасс миротворческой миссии так и не удалось приблизиться. Российская Федерация категорически отказывается пускать на временно неподконтрольные Киеву участки границы даже наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ.