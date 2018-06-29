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В Донецкой области ограничили движение грузовиков

29.06.2018 20:58
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В Донецкой области ограничили движение грузовиков

С целью предотвращения разрушения дорожного покрытия в Донецкой области временно ограничили движение для грузовиков, сообщили MRPL.CITY в полиции.

В частности, по автомобильным дорогам общего пользования при температуре воздуха выше 28˚С запрещено движение тяжеловесных транспортных средств весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Как отметили в полиции, ограничения не касаются транспортных средств, которые перевозят опасные, скоропортящиеся грузы, живых животных и птиц. Кроме того, разрешаются перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

В полосах отвода дорог и возле объектов дорожного сервиса открыто 900 площадок для временной стоянки грузового транспорта. За соблюдением правил следят подразделения Укртрансбезопасности и полиции Донецкой области.



Теги: Донбасс, грузовик, дорога, ограничение
 
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