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Архив - Донецкая область

Авдеевка: убийцу задержали на блокпосту

30.06.2018 18:50
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Авдеевка: убийцу задержали на блокпосту

В прифронтовой Авдеевке оперативно задержали убийцу, который минувшей ночью до смерти избил сторожа в местного кафе.

Как сообщает avdeevka.city, благодаря оперативным действиям полиции и наличию видеодоказательств, подозреваемый в совершении тяжкого преступления сегодня задержан. Сообщается, что им оказался украинский военнослужащий 1982 г.р., родом из Кривого Рога. В пресс-центре ООС информацию о том, что убийца служил в ВСУ, опровергают.

Убийцу остановили на блокпосту, расположенном на выезде из Авдеевки. Вероятно, осознав, что натворил, он пытался скрыться.

"По предварительным данным, во время грозы душегуб зашёл на летнюю площадку кафе, где встретил сторожа, которого забил до смерти. Свою вину задержанный признал. Сейчас с ним работает следствие", - сообщает avdeevka.city.



Теги: Донбасс, Авдеевка, убийца, блокпост, военный
 
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