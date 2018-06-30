Битва за пенсии для переселенцев: министр может поплатиться

30.06.2018 15:10

Представительница "Донбасс SOS" Наталья Юрлова рассказала в интервью Громадському радіо, почему некоторые нардепы и общественники добиваются отставки министра социальной политики Андрея Ревы, и как это связано с проблемой выплат пенсий переселенцам.



"Инициаторами проекта постановления об отставке министра социальной политики Андрея Ревы "Про визнання роботи міністерства незадовільною" были около 10 народных депутатов. Оно зарегистрировано в Верховной Раде 7 июня под номером 8451, - рассказала Наталья. - Во время часа вопросов к правительству министру социальной политики был задан вопрос относительно выплат пенсий внутренне перемещенным лицам. Министр социальной политики прокомментировал, что никаких проблем с выплатой пенсий нет. На самом деле мы знаем совершенно другую ситуацию".



По словам Юрловой, общественная организация "Донбасс SOS" работает напрямую с пострадавшим от конфликта населением. Это внутренне перемещенные лица, а также лица, которые остались на оккупированных территориях. На горячую линию "Донбасс SOS" (0 800 309 110; ПН-ПТ: 9:00-21:00 СБ-ВС: 9:00-18:00; звонки с мобильных и стационарных телефонов на территории Украины бесплатны) в течение мая этого года поступило больше трех тысяч звонков. Это на 112% больше, чем в апреле. Причина - безосновательное прекращение пенсий внутренне перемещенным лицам, которое произошло 4-5 мая.



"Почему до того, как мы обратились в Пенсионный фонд и в Министерство социальной политики, ни одной информации не было? Для многих людей пенсия является единственным источником дохода. Это было ударом, - поясняет Юрлова. - По той информации, которая поступила к нам на горячую линию, людей не проинформировали. Пенсионный фонд и Министерство социальной политики прокомментировали это как технологические изменения в процессе верификации. Помимо задержки пенсии в мае, некоторые граждане из числа внутренне перемещенных лиц пенсионного возраста до сих пор не получили свои выплаты".



По мнению представительницы "Донбасс SOS", отставка министра социальной политики может не решить этот вопрос, так как у нас есть подзаконные нормативно-правовые акты.



"Это постановление Кабмина № 365, которым установлен порядок контроля и осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам, им также предусмотрено прохождение проверок, - напоминает Юрлова. - У нас также есть постановление Кабмина №335, которое вносит изменения в вышеупомянутое постановление, ими предусмотрен порядок, который должен быть разработан Кабинетом министров. Порядок выплат пенсий за предыдущий период не разработан. Проблема системная, но инициатива народных депутатов может послужить толчком к этим изменениям. Мы очень надеемся на улучшение ситуации".



Юрлова также напомнила вопиющий случай, связанные с украинским ученым Игорем Козловским, который, который долгое время провел в плену на оккупированной территории Донетчины и был освобожден в декабре 2017-го.



"Игорь Козловский поехал с Ириной Геращенко (член постоянной делегации Украины в ПАСЕ, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер парламента – прим. ред.)в Лондон давать показания, пересек границу Украины. Пенсионный фонд воспользовался системой "Аркан", увидел, что Игорь Козловский пересек государственную границу и прекратил ему выплаты пенсии, - отмечает Юрлова. - В Пенсионном фонде было озвучено: если вы выедете, вам опять будут прекращены выплаты. Благодаря тому, что вмешались народные депутаты, Ирина Геращенко, выплаты были возобновлены. Это показательный пример. В этом случае Пенсионный фонд восстановил выплаты пенсии, но многим пенсионерам, которые выезжают как за границу, так и на оккупированные территории, возобновляют с месяца обращения, но не выплачивают за предыдущие месяцы, это связано с тем, что не разработан порядок, о котором я говорила".

Напомним, что недавно министр социальной политики Украины Андрей Рева, заявил, что за последний год количество переселенцев с оккупированных территорий, которые получают "запретные" для них украинские пенсии, увеличилось на 80 тысяч. Согласно логике Ревы и ему подобных, таких людей следует лишать пенсий.