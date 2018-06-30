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Архив - Донецкая область

Более 20 человек не смогли пересечь донбасскую линию разграничения

30.06.2018 13:01
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Более 20 человек не смогли пересечь донбасскую линию разграничения

Сегодня, 30 июня, представитель пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) старший лейтенант Николай Бондарчук сообщил о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда у донбасской линии разграничения.

"Контрольные пункты въезда - выезда продолжают работать в штатном режиме. За вчерашний день на подконтрольную Украины территорию проследовало более 14 500 человек и около 2 тысяч транспортных средств, - сообщил Бондарчук. - 22 лицам отказано в пропуске через линию разграничения".

Сотрудниками Государственной пограничной службы Украины совместно с представителями Государственной фискальной службы Украины из состава Объединенных сил во время досмотра личных вещей граждан и их транспортных средств, выявлено незаконных товаров на 6000 гривен.

Напомним, что за прошедшие сутки, 29 июня, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 28,2 тысячи человек и 4000 транспортных средств.

Сегодня утром у всех КПВВ скопилось 200 авто.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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