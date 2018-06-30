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Архив - Донецкая область

Часть Макеевки лишилась воды

30.06.2018 16:10
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Часть Макеевки лишилась воды

В результате порыва водовода, часть оккупированной Макеевки с 28 июня сидит без воды.

По данным местных "спасателей", в результате порыва водовода диаметром 350 мм, который случился в девятом часу вечера 28 июня, без водоснабжения осталось 690 абонентов пгт Пролетарское (Горняцкий район Макеевки).

Подвоз воды населению производится КП "Компания "Вода Донбасса". Принимают в нем участие и спасатели. Вчера, к примеру, они автоцистерной доставили 8 т воды в пострадавший пгт.

Восстановительные работы запланированы лишь на 2 июля.



Теги: Донбасс, Макеевка, вода, водовод, порыв
 
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