Часть Макеевки лишилась воды

30.06.2018 16:10

В результате порыва водовода, часть оккупированной Макеевки с 28 июня сидит без воды.



По данным местных "спасателей", в результате порыва водовода диаметром 350 мм, который случился в девятом часу вечера 28 июня, без водоснабжения осталось 690 абонентов пгт Пролетарское (Горняцкий район Макеевки).



Подвоз воды населению производится КП "Компания "Вода Донбасса". Принимают в нем участие и спасатели. Вчера, к примеру, они автоцистерной доставили 8 т воды в пострадавший пгт.



Восстановительные работы запланированы лишь на 2 июля.