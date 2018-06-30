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Донбасс накануне режима тишины: по обе стороны линии разграничения сделали важные заявления
Представители операции Объединенных сил (ООС) и оккупанты Донбасса, с которыми они сражаются, заявили о готовности соблюдать режим прекращения огня на Донбассе, который должен начаться с 1 июля.
"Силы ООС, так же, как и те, которые принимали участие в антитеррористической операции, всегда готовы к соблюдению минских договоренностей", - рассказали "Новостям Донбасса" в пресс-центре штаба ООС.
В созданном РФ на оккупированной части Донетчины квазиобразовании "ДНР" также заявили, что готовы соблюдать режим тишины. "Была достигнута договоренность о начале "хлебного" перемирия с 1 июля 2018 года. Со своей стороны заверяем о полной готовности к соблюдению данного решения", – сказал сегодня "начальник пресс-службы вооруженных сил ДНР" Даниил Безсонов.
Подтвердили готовность прекратить огонь и в т.н. "ЛНР". Именующий себя "официальным представителем оборонного ведомства" псевдореспублики Андрей Марочко сегодня сказал: "Хочу заявить, что подразделения Народной милиции ЛНР готовы выполнить договоренности о прекращении огня с 1 июля 2018 года, достигнутые 27 июня в Минске". При этом соврал, что оккупанты Донбасса "всегда строго придерживались всех соглашений, касающихся прекращения огня".
Напомним, что 27 июня Трехсторонняя контактная группа в Минске при участии представителей группировок "ДНР" и "ЛНР" подтвердила приверженность бессрочному режиму прекращения огня на Донбассе, начиная с 1 июля в связи с началом уборки урожая.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, режим тишины, Объединенные силы, ООС
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