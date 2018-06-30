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Донбасский фронт: боевики притихли
В течение текущих суток, 30 июня, в период с 7 утра до 18:00, противник уменьшил провокации против подразделений операции Объединенных сил (ООС).
Российские оккупационные войска всего 2 раза нарушили режим прекращения огня. Днем противник в течение получаса обстреливал защитников Красногоровки из стрелкового оружия, на Донецком направлении. Кроме того, оккупанты выпустили две мины калибром 120 мм по позициям ОС у Гнутово, что на Мариупольском направлении.
На других направлениях днем было тихо. Потерь среди украинских военнослужащих нет.
Отмечается, что Объединенные силы полностью контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага.
Напомним, что согласно договоренностям, достингнутым 27 июня в Минске, перемирие на Донбассе должно начать действовать с 1 июля.
Представители операции Объединенных сил (ООС) и оккупанты Донбасса, с которыми они сражаются, заявили о готовности соблюдать с 1 июля режим прекращения огня.
Теги: Донбасс, обстрелы, оккупанты, ООС
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