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Архив - Донецкая область

Донецк попал под удар

30.06.2018 10:43
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Донецк попал под удар

Ураган обрушился минувшей ночью на неподконтрольный правительству Украины Донецк. Непогода натворила бед.

Тридцать процентов Киевского района Донецка осталось без света из-за удара стихии. Об этом сегодня сообщил т.н. "глава районной администрации" Валентин Левченко. По его словам, в течение дня поврежденные линии электропередачи планируется восстановить.

Местные жители в соцсетях сообщают, что сильный ветер "чуть ли не срывал окна и крыши", а прошедший ночью ливень с грозой многие приняли за обстрел.

В других районах оккупированного Донецка также устраняют последствия буйства стихии: убирают поломанные деревья, чинят порванные прововода и т.д.



Теги: Донецк, Донбасс, непогода, стихия
 
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