Горячие точки Донбасса: опубликована новая карта обстрелов из зоны ООС

30.06.2018 12:15

Сегодня, 30 июня, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.



На карте, отображающей ситуацию в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на начало текущих суток, видно, что обстрелы вчера плотно охватили практически всю линию разграничения. Относительно спокойно было в районе Докучаевска, а так – все традиционные "горячие точки" ими и остались.

Согласно данным пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, 29 июня российские оккупационные войска 34 раза обстреляли позиции ОС. В результате активных боевых действий двое защитников Украины получили ранения.



Согласно данным на утро, боевики уже дважды обстреляли Объединенные силы.