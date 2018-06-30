Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Горячие точки Донбасса: опубликована новая карта обстрелов из зоны ООС

30.06.2018 12:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Горячие точки Донбасса: опубликована новая карта обстрелов из зоны ООС

Сегодня, 30 июня, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.

На карте, отображающей ситуацию в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на начало текущих суток, видно, что обстрелы вчера плотно охватили практически всю линию разграничения. Относительно спокойно было в районе Докучаевска, а так – все традиционные "горячие точки" ими и остались.

Согласно данным пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, 29 июня российские оккупационные войска 34 раза обстреляли позиции ОС. В результате активных боевых действий двое защитников Украины получили ранения. 

Согласно данным на утро, боевики уже дважды обстреляли Объединенные силы.



Теги: Донбасс, карта, обстрелы, фронт
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх