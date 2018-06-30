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Горячие точки Донбасса: опубликована новая карта обстрелов из зоны ООС
30.06.2018 12:15
Сегодня, 30 июня, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.
На карте, отображающей ситуацию в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на начало текущих суток, видно, что обстрелы вчера плотно охватили практически всю линию разграничения. Относительно спокойно было в районе Докучаевска, а так – все традиционные "горячие точки" ими и остались.
Согласно данным пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, 29 июня российские оккупационные войска 34 раза обстреляли позиции ОС. В результате активных боевых действий двое защитников Украины получили ранения.
Согласно данным на утро, боевики уже дважды обстреляли Объединенные силы.
Теги: Донбасс, карта, обстрелы, фронт
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