Как пересекали донбасские КПВВ: опубликованы данные за сутки

30.06.2018 08:15

Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, за прошлые сутки, 29 июня, через донбасские контрольные пункты въезда-выезда линию пересечения в обе стороны пересекли 28,2 тысячи человек и 4000 транспортных средств.



Сводка пересечений за пятницу по каждому КПВВ выглядит следующим образом:



"Майорск" - 5630 человек и 790 транспортных средств;



"Марьинка" - 6145 человек и 1315 транспортных средств;



"Новотроицкое" - 5860 человек и 1260 транспортных средств;



"Гнутово" - 2530 человек и 670 транспортных средств;



"Станица Луганская" - 8000 человек.