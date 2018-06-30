Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Медикам пришлось откачивать десятки человек на пунктах пропуска "ДНР"

30.06.2018 21:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Медикам пришлось откачивать десятки человек на пунктах пропуска "ДНР"

Жара, долгое ожидание и отвратительное отношение со стороны "таможенников" т.н. "ДНР" в буквальном смысле "выкашивают" людей на пунктах пропуска, расположенных в оккупированной части Донетчины.

На данный момент на территории созданного РФ квазиобразования "ДНР" развернуты 4 передвижных пункта оказания помощи населению "МЧС ДНР". Они расположены на "таможенных пунктах пропуска" в г. Донецк, г. Горловка, пгт Еленовка, Новоазовский р-н (с. Октябрь).

За сутки в указанные пункты оказания помощи обратилось 606 человек, за медицинской помощью обратилось 22 человека.

"С начала года в пункты оказания помощи обратилось 91148 человек, медицинская помощь оказана 1271 гражданину", - сообщают представители "МЧС ДНР".

Напомним, что 18 июня на оккупированной части Донетчины после двух дней "усовершенствования" открылся контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Горловка". Его "модернизация" далеко не всем пришлась по вкусу.



Теги: Донбасс, помощь, ДНР, медики, пункты пропуска
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх