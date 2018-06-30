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Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе девять раз теряли контроль над беспилотниками
Согласно отчету СММ ОБСЕ, в период с 11 по 24 июня на Донбассе мониторинг в воздухе был ограничен.
Так, 15 июня над неподконтрольным правительству Бетманово в направлении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия стреляли из зенитно-ракетного комплекса и зенитной установки.
А 18 июня огонь из стрелкового оружия был направлен на БПЛА СMM среднего радиуса действия возле Петровского.
В девяти случаях был временно потерян контроль над БПЛА СММ, скорее всего из-за глушения сигнала, по обе стороны от линии соприкосновения, отмечается в отчете Миссии.
Наопмним, что представитель пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе старший лейтенант Николай Бондарчук сообщил, что противник не оставляет попыток использования БПЛА для ведения разведки позиций защитников Украины.
Теги: Донбасс, наблюдатели, беспилотник, СММ ОБСЕ
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