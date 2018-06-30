Нет доступа: куда оккупанты Донбасса не пустили патрули СММ ОБСЕ

30.06.2018 19:30

Представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в очередной раз чинили препятствия боевики т.н. "ДНР".



Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 29 июня), два члена незаконных вооруженных формирований остановили патруль наблюдателей на блокпосте вблизи н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 26 км к северо-востоку от Мариуполя). Оккупанты не разрешили членам патруля Миссии въехать в Пикузы и н. п. Саханка (неподконтрольный правительству, 24 км к северо-востоку от Мариуполя), утверждая, что продолжать дальше движение небезопасно для наблюдателей.



Пять вооруженных членов НВФ остановили патруль СММ в 500 м от того места, которое наблюдатели посетили 11 июня к северо-западу от н. п. Молодежное (неподконтрольный правительству, 63 км к северо-западу от Луганска). Один из них сообщил членам команды Миссии, что они проводят в этом районе укрепительные работы, а поэтому без разрешения со стороны других членов НВФ патруль СММ не может проехать.