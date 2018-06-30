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Официально: большое количество вооружения замечено по обе стороны линии разграничения
Отвод вооружения, предусмотренный минскими соглашениями, не соблюдают обе стороны конфликта на Донбассе. Это следует из отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 29 июня).
Так, 27 июня за линиями отвода, но вне пределов выделенных мест хранения вооружения в подконтрольных правительству районах члены патруля Миссии видели 2 танка (Т-64) на автодороге Н20 к юго-востоку от н. п. Волноваха (53 км к югу от Донецка): один танк стоял, а второй был на транспортере, двигавшемся в южном направлении. 28 июня команда СММ видела 1 танк (неустановленного типа) к северо-востоку от н. п. Юрьевка (127 км к югу от Донецка) и 1 танк (Т-64), погруженный на транспортер, который въезжал в Мариуполь.
Миссия зафиксировала наличие вооружения, которое она не смогла верифицировать как отведенное, так как условия его хранения не соответствовали критериям, указанным в сообщении от 16 октября 2015 года, направленном СММ подписантам Комплекса мер относительно эффективного мониторинга и верификации отвода тяжелого вооружения. 26 июня в местах хранения за пределами соответствующих линий отвода в подконтрольных правительству районах Донецкой области члены патруля Миссии отметили, что там по-прежнему отсутствуют 7 буксируемых минометов (пять ПМ-38, 120 мм, и два 2Б9 "Василек", 82 мм), 5 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 18 минометов (двенадцать 2Б11 "Сани", 120 мм, и шесть M120-15 "Молот", 120 мм). 28 июня в местах хранения за пределами соответствующих линий отвода в подконтрольных правительству районах Донецкой области наблюдатели видели 2 буксируемые гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 мм) и отметили, что там по-прежнему отсутствуют 11 реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) и 8 противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм).
Команда СММ еще раз посетила постоянное место хранения вооружения, расположенное за соответствующими линиями отвода в неподконтрольном правительству районе Донецкой области, и отметила, что там по-прежнему отсутствуют 11 танков (семь Т-72 и четыре Т-64).
Миссия зафиксировала боевые бронированные машины[2] в зоне безопасности. 27 июня в подконтрольных правительству районах беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ среднего радиуса действия выявил, вероятно, бронированную разведывательную машину (БРМ-1K) вблизи н. п. Гнутово (20 км к северо-востоку от Мариуполя), 2 боевые бронированные машины (одну БМП-2 и одну неустановленного типа), БРМ-1K и бронетранспортер (МТ-ЛБ) недалеко от н. п. Нелеповка (40 км к северо-востоку от Донецка), а также БТР-80А к востоку от н. п. Талаковка (17 км к северо-востоку от Мариуполя). В тот же день БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 3 боевые машины пехоты (БМП-1) вблизи н. п. Березовое (31 км к юго-западу от Донецка), 2 боевые бронированные машины (неустановленного типа) и БМП (неустановленного типа) возле н. п. Богдановка (41 км к юго-западу от Донецка), 1 БРДМ-2 недалеко от н. п. Невельское (18 км к северо-западу от Донецка) и боевую бронированную машину (неустановленного типа) к востоку от Талаковки. 28 июня команда Миссии видела 2 БМП-1, стоявшие недалеко от н. п. Попасная (69 км к западу от Луганска).
27 июня в неподконтрольных правительству районах мини БПЛА СММ зафиксировал 6 БМП-1 к северо-западу от н. п. Сентяновка (быв. Фрунзе, 44 км к западу от Луганска), 1 МТ-ЛБ в н. п. Енакиево (41 км к северо-востоку от Донецка), а также снова выявил наличие комплекса радиоразведки "Торн" в том же месте, где ранее он был уже зафиксировал недалеко от н. п. Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка) (см. Ежедневный отчет СММ от 9 июня 2018 года). В тот же день БПЛА СММ дальнего радиуса действия выявил 6 вероятных БМП (неустановленного типа) и 3 боевые бронированные машины (две типа БТР и один МТ-ЛБ) в н. п. Безыменное (30 км к востоку от Мариуполя), а БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал 1 БТР-80 вблизи н. п. Пикузы (быв. Коминтерново, 23 км к северо-востоку от Мариуполя).
Теги: Донбасс, вооружение, танки, линия разграничения, СММ ОБСЕ
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