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Переселенцы под прицелом: Рева озвучил количество "мишеней"
Министр социальной политики Украины Андрей Рева, заявил, что за последний год количество переселенцев с оккупированных территорий, которые получают "запретные" для них украинские пенсии, увеличилось на 80 тысяч.
По словам министра, который из-за своей деятельности считается чуть ли не злейшим врагом внутренне перемещенных лиц, сейчас пенсии получают почти 570 тысяч ВПЛ. Но не все из них получают помощь для покрытия расходов на проживание. Это свидетельствует о том, что эти пенсионеры живут на неподконтрольных Киеву территориях, считает Рева.
"Из этих 570 тысяч (а у нас всего зарегистрировано 1,5 миллиона переселенцев) помощь как ВПЛ получают не более 200 тысяч домохозяйств. Поэтому вы можете примерно понять соотношение между теми, кто постоянно проживает здесь, и теми, кто все время ездит с неподконтрольной на контролируемую территорию", – отметил Рева.
Напомним, что по решению правительства, если человек находиться на оккупированной территории более чем 60 дней, он может потерять статус внутренне перемещенного лица, а с ним и право на получение пенсии. Поэтому люди вынуждены хотя бы раз в два месяца пересекать линию разграничения. Эта норма критикуется отечественными общественниками и правозащитниками, а также представителями Запада, равно как сам факт лишения пенсий людей на неподконтрольных территориях. Но Кабмин упорно продолжает игнорировать конституционные права граждан.
Теги: Украина, Донбасс, пенсия, переселенцы, ВПЛ
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- ДТП на Донбассе: люди в тяжелом состоянии11:13
- Переселенцы под прицелом: Рева озвучил количество "мишеней"11:10
- Полная сводка с Донбасской фронта за 29 июня: обстрелы по направлениям и потери сторон13:20
- Более 20 человек не смогли пересечь донбасскую линию разграничения13:01
- Часть Донбасса постиг энергетический коллапс12:50
- На Донецком направлении сегодня зафиксировано три обстрела12:30
- Горячие точки Донбасса: опубликована новая карта обстрелов из зоны ООС12:15
- В Донецке начали грабить банковские хранилища12:09
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