Подшипники, сигареты и взяткодатель остановлены на одном из донбасских пунктов пропуска

30.06.2018 18:30

Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, 29 июня на контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" неоднократно задерживали нарушетей.



Так, вчера в КПВВ "Марьинка" сотрудники пограничного ведомства обнаружили в двух транспортных средствах скрытые 80 пачек сигарет и партию подшипников и клиновых ремней. Товар изъят в установленном порядке работниками Государственной фискальной службы.



В этом же КПВВ военнослужащие Краматорского отряда зафиксировали один случай предложение взятки в размере 1000 российских рублей. С помощью неправомерного денежного вознаграждения гражданин Украины пытался ускорить процесс оформления. В итоге относительно правонарушителя в Нацполицию было направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 369 УК Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".



Напомним, что за прошедшие сутки, 29 июня, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 28,2 тысячи человек и 4000 транспортных средств. При этом более 20 человек не смогли вчера пересечь донбасскую линию разграничения.



Сегодня утром у всех КПВВ скопилось 200 авто.