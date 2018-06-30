Появились подробности зверского убийства и задержания преступника в прифронтовой Авдеевке

30.06.2018 21:50

Авдеевские полицейские сегодня, 30 июня, в течение нескольких часов установили личность убийцы. А украинские военнослужащие из состава Объединенных сил (ОС) задержали преступника на блокпосту.



Сегодня утром возле одного из кафе прифронтовой Авдеевки был обнаружен труп 57-летнего сторожа этого заведения.



Благодаря установленным камерам видеонаблюдения было установлено, что ночью неизвестный мужчина до смерти забил сторожа кулаками и ногами.



В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в убийстве был задержан. Им оказался неоднократно судимый 36-летний житель Кривого Рога. Мужчина объяснять свои действия отказывается, сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.



Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.



Пресс-центр операции Объединенных сил сообщил подробности задержания, которое произошло на одном из блокпостов вблизи Авдеевки. Произвели его воины-пехотинцы одной из механизированных бригад ВС Украины.



По словам старшего смены на блокпосту лейтенанта Дмитрия Куцуляка, заступая на дежурство, они получили от сотрудников Национальной полиции ориентировки на розыск подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Полицейские, благодаря анализу видео с камер наблюдения, установили лицо, совершившее преступление. Такой фотопортрет по взаимодействию были переданы на военные блок посты.



"Мы получили информацию от Нацполиции. Впоследствии, лицо похожее по приметам указанным в ориентировке, появилось у блокпоста, ожидая попутный транспорт на выезд из города, - рассказывает лейтенант Дмитрий Куцуляк. - Мы действовали четко по инструкциям, внимательно осматривали автотранспорт и людей, въезжающих и выезжающих из города. В то же время, у нас есть обусловлена кодовая фраза, по которой весь личный состав готовится действовать по-боевому. Для того чтобы раньше времени не спугнуть разыскиваемую личность, мы даже перекинулись с ним несколькими фразами. Субъект сообщил, что ждет попутку. Пока мои подчиненные старшие солдаты Виктор Самарский и Арсен Тарасян пристально контролировали ситуацию, я сообщил представителям органов Нацполиции о разыскиваемом. Через некоторое время полицейские задержали и провели опознание подозреваемого".



По словам начальника Авдеевского отделения Покровского ОП ГУНП в Донецкой области подполковника полиции Андрея Епура, военнослужащие ВСУ сработали оперативно и умело. По его мнению, их действия заслуживают высокой оценки со стороны командования.



"Наши военнослужащие действовали четко, взвешенно и уверенно. Каждый из них - профессиональный воин, - говорит заместитель командира отдельной механизированной бригады по работе с личным составом подполковник Сергей Самчук. - Лейтенант Дмитрий Куцуляк - боевой офицер, на фронте с 2015 года. Старший солдат Арсен Тарасян до службы в армии учился в Киевском университете внутренних дел и имеет специальное звание лейтенанта полиции. Старший солдат Виктор Самарский также хорошо подготовлен, он - инициативный военнослужащий. Командование нашей воинской части будет ходатайствовать перед командованием Объединенных сил о награждении этих военнослужащих".