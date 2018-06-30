- Захарченко и его друга "Ташкента" записали в швейцары22:30
- Наблюдатели видели мертвое тело на одном из донбасских КПВВ22:10
- Появились подробности зверского убийства и задержания преступника в прифронтовой Авдеевке21:50
- Медикам пришлось откачивать десятки человек на пунктах пропуска "ДНР"21:30
- Потеря связи: на Донбассе глушили беспилотники наблюдателей ОБСЕ21:10
- Сегодня в Донецкой области спасали детей20:50
- Донбасс накануне режима тишины: печальный прогноз от Туки20:30
- "Жара" у ДФС: 145 нарушений режима тишины20:10
- В Краматорске утонул человек19:50
- Нет доступа: куда оккупанты Донбасса не пустили патрули СММ ОБСЕ19:30
Появились подробности зверского убийства и задержания преступника в прифронтовой Авдеевке
Авдеевские полицейские сегодня, 30 июня, в течение нескольких часов установили личность убийцы. А украинские военнослужащие из состава Объединенных сил (ОС) задержали преступника на блокпосту.
Сегодня утром возле одного из кафе прифронтовой Авдеевки был обнаружен труп 57-летнего сторожа этого заведения.
Благодаря установленным камерам видеонаблюдения было установлено, что ночью неизвестный мужчина до смерти забил сторожа кулаками и ногами.
В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в убийстве был задержан. Им оказался неоднократно судимый 36-летний житель Кривого Рога. Мужчина объяснять свои действия отказывается, сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Пресс-центр операции Объединенных сил сообщил подробности задержания, которое произошло на одном из блокпостов вблизи Авдеевки. Произвели его воины-пехотинцы одной из механизированных бригад ВС Украины.
По словам старшего смены на блокпосту лейтенанта Дмитрия Куцуляка, заступая на дежурство, они получили от сотрудников Национальной полиции ориентировки на розыск подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Полицейские, благодаря анализу видео с камер наблюдения, установили лицо, совершившее преступление. Такой фотопортрет по взаимодействию были переданы на военные блок посты.
"Мы получили информацию от Нацполиции. Впоследствии, лицо похожее по приметам указанным в ориентировке, появилось у блокпоста, ожидая попутный транспорт на выезд из города, - рассказывает лейтенант Дмитрий Куцуляк. - Мы действовали четко по инструкциям, внимательно осматривали автотранспорт и людей, въезжающих и выезжающих из города. В то же время, у нас есть обусловлена кодовая фраза, по которой весь личный состав готовится действовать по-боевому. Для того чтобы раньше времени не спугнуть разыскиваемую личность, мы даже перекинулись с ним несколькими фразами. Субъект сообщил, что ждет попутку. Пока мои подчиненные старшие солдаты Виктор Самарский и Арсен Тарасян пристально контролировали ситуацию, я сообщил представителям органов Нацполиции о разыскиваемом. Через некоторое время полицейские задержали и провели опознание подозреваемого".
По словам начальника Авдеевского отделения Покровского ОП ГУНП в Донецкой области подполковника полиции Андрея Епура, военнослужащие ВСУ сработали оперативно и умело. По его мнению, их действия заслуживают высокой оценки со стороны командования.
"Наши военнослужащие действовали четко, взвешенно и уверенно. Каждый из них - профессиональный воин, - говорит заместитель командира отдельной механизированной бригады по работе с личным составом подполковник Сергей Самчук. - Лейтенант Дмитрий Куцуляк - боевой офицер, на фронте с 2015 года. Старший солдат Арсен Тарасян до службы в армии учился в Киевском университете внутренних дел и имеет специальное звание лейтенанта полиции. Старший солдат Виктор Самарский также хорошо подготовлен, он - инициативный военнослужащий. Командование нашей воинской части будет ходатайствовать перед командованием Объединенных сил о награждении этих военнослужащих".
Теги: Донбасс, Авдеевка, преступник, убийство, задержание, ООС
- В Донецкой области изнасиловали и задушили девушку
- Жителю Авдеевки горло перерезали бутылкой
- Мужчина забил человека до смерти стеклянной бутылкой
- Вор и наркоман из Донбасса сядет в девятый раз из-за ревности
- Убийство Моторолы: среди членов движения Misanthropic Division нет задержанных в "ДНР"
- Убийство "главного" луганского милиционера "приписали" майору ВСУ
- Захарченко и его друга "Ташкента" записали в швейцары22:30
- Наблюдатели видели мертвое тело на одном из донбасских КПВВ22:10
- Появились подробности зверского убийства и задержания преступника в прифронтовой Авдеевке21:50
- Медикам пришлось откачивать десятки человек на пунктах пропуска "ДНР"21:30
- Потеря связи: на Донбассе глушили беспилотники наблюдателей ОБСЕ21:10
- Сегодня в Донецкой области спасали детей20:50
- Донбасс накануне режима тишины: печальный прогноз от Туки20:30
- "Жара" у ДФС: 145 нарушений режима тишины20:10
- В Краматорске утонул человек19:50
- Нет доступа: куда оккупанты Донбасса не пустили патрули СММ ОБСЕ19:30
- Захарченко и его друга "Ташкента" записали в швейцары22:30
- Наблюдатели видели мертвое тело на одном из донбасских КПВВ22:10
- Появились подробности зверского убийства и задержания преступника в прифронтовой Авдеевке21:50
- Медикам пришлось откачивать десятки человек на пунктах пропуска "ДНР"21:30
- Потеря связи: на Донбассе глушили беспилотники наблюдателей ОБСЕ21:10
- Сегодня в Донецкой области спасали детей20:50
- Донбасс накануне режима тишины: печальный прогноз от Туки20:30
- "Жара" у ДФС: 145 нарушений режима тишины20:10
- В Краматорске утонул человек19:50
- Нет доступа: куда оккупанты Донбасса не пустили патрули СММ ОБСЕ19:30
- Медики рассказали о вреде молочных продуктов22:41
- Что ждет украинцев, которые не подпишут декларацию до 1 июля19:15
- Не варто чистити зуби одразу після сніданку18:15
- 8 фактов о женском теле, о которых не должен знать ни один мужчина16:26
- Названы продукты, которые помогут вывести лишнюю воду из организма16:06
- Медики предупредили об опасных свойствах лимона14:30
- Комнатные растения по фен-шуй: цветы семейного счастья11:08
- Ученые назвали самые опасные кастрюли и сковороды09:35
- Эти продукты могут избавить от целлюлита09:17
- Как мстит каждый знак Зодиака08:47
- Стало известно, кто должен платить пенсии жителям неподконтрольного Донбасса
- Система «Аркан»: как проходит проверка переселенцев
- "Ключ ко всему фронту", - ВСУ берут Горловку в полукольцо
- В Енакиево приезжала комиссия экологов из РФ. Теперь их прогнозы неутешительны
- Путин назвал свои условия прекращения агрессии РФ в Украине
- Большая война России и Украины: Арестович сделал громкий прогноз и рассказал важные подробности
- Захарченко сделал официальное заявление по наступлению ВСУ
- Переселенцы под прицелом: Рева озвучил количество "мишеней"
- Донецкая область: началось усиленное патрулирование
- «Разрешение на ответку есть»: бойцы ВСУ сделали важное заявление