Порошенко сказал, как принести мир на Донбасс

30.06.2018 10:24

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что лишь миротворческая миссия ООН на Донбассе поможет восстановить мир в регионе.



"Важная задача для восстановления мира – это развертывание международной миротворческой миссии под мандатом ООН на оккупированном Донбассе. Ведь другого, более эффективного пути, пока просто не существует", – написал Порошенко на своей странице в Фейсбуке 30 июня.



По словам президента Украины, предложение касательно введения миссии на Донбассе является "путем к миру, и тестом на подлинность намерений Кремля".



"Если Москва хочет мира, то вот для них шанс продемонстрировать это всему миру", – подчеркнул Порошенко.

Напомним, что в докладе, подготовленном экспертом ООН при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричардом Гоуаном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена, отмечается, что для урегулирования конфликта на Донбассе ООН следует отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев. Подробнее читайте в материале Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор".

Ранее в Кремле заявили, что состав и мандат миротворческой миссии ООН на востоке Украины не может быть определен без согласования с контролируемыми Россией боевиками.

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе поможет обеспечить разрешение конфликта и выполнение Минских соглашений. Волкер также рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс, а также отметил, что "ДНР" и "ЛНР" будут ликвидированы, т.к. "не существует места для них в украинском конституционном устройстве".

Глава Минобороны Украины, генерал армии Степан Полторак уверен: чтобы конфликт на Донбассе не стал замороженным, а миротворческие силы способствовали мирному решению этой проблемы, нужно выполнить несколько условий.

В свою очередь, известный аналитик Олег Пономарь считает, что Россия специально тянет время в разрешении конфликта на Донбассе. По его мнению, страна-агрессор сделала ставку на нового президента Украины, выборы которого намечены на март 2019-го.

Политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что во время телефонного разговора 9 июня президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин говорили о миротворцах в рамках "Большой сделки".

Украинский политолог Сергей Таран считает важным продолжать переговоры в "Нормандском формате" и Трехсторонней контактной группы в Минске, хоть и признает, что перспектив достигнуть компромиссов по введению миротворческой миссии ООН на Донбасс в ближайшее время нет.



Главарь созданного РФ на оккупированной части Донетчины квазиобразования "ДНР" Александр Захарченко в конце июня разразился новыми угрозами в адрес возможной миротворческой миссии ООН на Донбассе.