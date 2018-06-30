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Потеря связи: на Донбассе глушили беспилотники наблюдателей ОБСЕ
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, 28 июня члены патруля Миссии временно утратили связь с тремя беспилотниками.
Связь пропала с БПЛА среднего радиуса действия, пролетавшим над участком приблизительно в 1,5 км к северу от блокпоста Вооруженных сил Украины в Попасной, а также с мини-БПЛА, который пролетал в 4,2 км к северо-востоку от того же блокпоста. По оценке наблюдателей, это произошло в результате действия помех (они могли происходить из любого места в радиусе нескольких километров от положения БПЛА).
Кроме того, команда СММ временно потеряла связь с БПЛА дальнего радиуса действия, который пролетал вблизи оккупированной Саханки. По оценке Миссии, это произошло в результате глушения.
Ранее стало известно, что наблюдатели ОБСЕ на Донбассе в течение двух недель девять раз теряли контроль над беспилотниками.
Напомним, что представитель пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе старший лейтенант Николай Бондарчук сообщил, что противник не оставляет попыток использования БПЛА для ведения разведки позиций защитников Украины.
Теги: Донбасс, связь, беспилотник, СММ ОБСЕ
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