Позиции ОС на Донбассе 8 раз обстреляли из запрещенного вооружения

30.06.2018 08:00

За прошедшие сутки, 29 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе оставалась контролируемой. Об этом сообщает пресс-центр ООС, подчеркивая, что противник чаще всего применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На отдельных участках боевики использовали вооружение танков и минометы.



Всего вчера российские оккупационные войска 34 раза прибегли к прицельному огню по позициям ОС, при этом 8 раз - из тяжелого вооружения. Отмечается, что подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.



На Луганском направлении противник обстрелял вчера из танка защитников Новотошковского. Также под вражеским огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов находились позиции украинских воинов в районе Крымского.



Вечером в районе Светлодарской дуги российские оккупационные войска из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП обстреливали защитников Светлодарска, Новозвановка и Майского (Травневого).



В течение дня на Горловском направлении бои шли вокруг населенного пункта Луганское. Противник использовал гранатометы, стрелковое оружие и запрещенные минскими договоренностям 82-мм минометы. Для принуждения оккупантов к прекращению огня воины ОС применяли имеющиеся огневые средства. Также на этом направлении враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции защитников Украины у Новгородского.



На Донецком направлении оккупанты обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции ОС в районе Марьинки, Песок, Авдеевки, Верхнеторецкого и Новомихайловки. В районе Невельского была зафиксирована работа вражеского снайпера.



На Мариупольском направлении противник продолжал вести огонь по позициям ОС с применением оружия, которое должно быть отведено, согласно минским договоренностям. Так, враг провоцировал защитников Бородинского и Гнутово огнем из минометов калибром 120 мм. Обстрелам подверглись позиции защитников Украину у населенных пунктов Водяное, Лебединское, Павлополь и Широкино.



Согласно данным пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, 29 июня в результате активных боевых действий двое защитников Украины получили ранения.



Напомним, что сегодня боевики уже дважды обстреляли Объединенные силы.