Сегодня боевики уже дважды обстреляли Объединенные силы

30.06.2018 07:17

По данным пресс-центра операции Объединенных сил, оккупанты Донбасса продолжают обстрелы. Сегодня, 30 июня, их было два.



"В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 2 раза открывали огонь по нашим позициям с подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Марьинка, что на Донецком направлении и Гнутово, что на Мариупольском направлении", - отмечается в сообщении.