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Архив - Донецкая область

Сегодня боевики уже дважды обстреляли Объединенные силы

30.06.2018 07:17
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Сегодня боевики уже дважды обстреляли Объединенные силы

По данным пресс-центра операции Объединенных сил, оккупанты Донбасса продолжают обстрелы. Сегодня, 30 июня, их было два.

"В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 2 раза открывали огонь по нашим позициям с подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Марьинка, что на Донецком направлении и Гнутово, что на Мариупольском направлении", - отмечается в сообщении.



Теги: Донбасс, обстрелы, оккупанты, Объединенные силы
 
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