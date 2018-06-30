Сегодня горел Мариуполь, есть пострадавшая

30.06.2018 17:50

Сегодня, 30 июня, в Мариуполе во время пожара пострадала женщина.



Как сообщает сайт спасателей Донетчины, 30 июня в 3:32 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре по ул. Моторная в г. Мариуполь. К месту происшествия немедленно выехали спасатели 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.



По прибытию к месту вызова было установлено, что происходит горение внутри жилого дома. Также пожарные во время разведки обнаружили пострадавшую женщину 1976 года рождения и передали ее работникам скорой медицинской помощи.



Пожар был локализован в 04:00 и ликвидирован в 04:05.



Причина возникновения пожара, с которым боролись 2 единицы техники и 10 человек личного состава, устанавливается соответствующими специалистами.