Сегодня в Донецкой области спасали детей

30.06.2018 20:50

Сегодня, 30 июня, в Волновахском районе (подконтрольная правительству часть Донетчины) спасатели обеспечили электроэнергией детское учреждение оздоровления и отдыха.



30 июня в 13:40 в Службу спасения поступила информация о необходимой помощи в ДУОО им. Кости Бабина в с. Зеленый гай Волновахского района Донецкой области.



Спасатели 11-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области привезли генератор мощностью 110 кВт для обеспечения детского учреждения электроэнергией, сообщает сайт спасателей Донетчины.