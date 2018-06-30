СММ ОБСЕ: обстрелов на Донбассе стало меньше, но счет гражданских жертв растет

30.06.2018 15:30

Согласно отчету СММ ОБСЕ, в период с 11 по 24 июня ситуация с безопасностью на Донбассе оставалась нестабильной.



Из хороших новостей - вдоль линии соприкосновения Миссия зафиксировала уменьшение нарушений режима прекращения огня - примерно 13 тысяч, что на 10% меньше по сравнению с предыдущим двухнедельным отчетным периодом. Также было отмечено 30-процентное уменьшение количества случаев применения вооружения, которое должно было быть отведено в соответствии с Минскими соглашениями.



Из плохих новостей - СММ подтвердила 16 жертв среди гражданского населения в результате вооруженного насилия, все они получили ранения. Таким образом, общее количество подтвержденных Миссией гражданских жертв в этом году составляет 144 человека, среди которых 25 погибших. Другие случаи проверяются.

Напомним, что Трехсторонняя контактная группа на переговорах в Минске 28 июня договорилась о новом перемирии на Донбассе. Оно должно вступить в силу 1 июля.