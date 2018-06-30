Ураганный удар обрушился на "ДНР": тысячи людей лишились электричества, ветер массово валил деревья

30.06.2018 14:30

Настоящее стихийное бедствие обрушилось 29 июня на неподконтрольную украинскому правительству часть Донецкой области (созданное РФ квазиобразование "ДНР"). Ураганный ветер ломал деревья и обрывал провода.



Ранее мы сообщали, что ураган оставил без света часть оккупированного Донецка. Но досталось и многим другими населенным пунктам неподконтрольной Донетчины.



В Макеевке в результате сложных метеорологических условий (гроза, шквалистое усиление ветра) произошло аварийное отключение 13 ТП, без энергоснабжения остались 1850 абонентов государственного и частного жилого сектора в п. Крупской и 1800 абонентов государственного сектора и ВНС мкр-н Восточный. Вв Советском р-н, пгт Криничное в результате пожара в тяговой подстанции по ул. Шевченко, без энергоснабжения остались школа, детский сад, поселковая КНС, 2500 абонентов государственного и частного жилого сектора.



В Амвросиевском р-не без энергоснабжения остались 510 абонентов, в Новоазовском районе - 150 абонентов.



В Харцызске в результате всё тех же сложных метеорологических условий произошло аварийное отключение 16 ТП, без энергоснабжения оказались школа, детский сад, 1629 абонентов государственного и частного жилого сектора.



В произошло аварийное отключение электроподстанции, без энергоснабжения оказалось 502 абонента частного жилого сектора по улицам: Донецкая, Иловайская, Суворова, Богдана Хмельницкого, пос. Виноградное.



В Старобешевском р-не без энергоснабжения остались: с. Осыкова (400 абонентов), с. Коммунаровка (305 абонентов), с. Песчаное (110 абонентов), с. Александровка (350 абонентов), от с. Новоекатериновка до с. Строитель (500 абонентов).



Досталось и Ясиноватой, где в результате сложных метеорологических условий без энергоснабжения остались 424 абонента частного жилого сектора. А вв Ясиноватском р-не, с. Яковлевка, без энергоснабжения остались школа, а также 237 абонентов частного жилого сектора.



В Тельмановском р-не в результате сложных метеорологических условий без энергоснабжения остались 157 абонентов в с. Первомайское и 42 абонента в с. Воля.



Ремонтные работы по восстановлению энергоснабжения были запланированы на сегодня.



Кроме того, спасатели вчера убирали поваленные ураганом деревья в Торезе, Макеевке, Дебальцево, Донецке.