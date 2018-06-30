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Архив - Донецкая область

Ужасный случай на Донбассе: ребенок выпал из окна 5 этажа

30.06.2018 19:07
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Ужасный случай на Донбассе: ребенок выпал из окна 5 этажа

Сегодня, 30 июня, стало известно, что в городе Доброполье (подконтрольная правительству часть Донецкой области) двухлетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже.

В Добропольское отделение полиции из больницы поступило телефонное сообщение о том, что с тяжелыми телесными повреждениями доставлены мальчика 2016 рождения. Медики констатировали у малыша закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом левой ключицы.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции. Предварительно установлено, что родители оставили ребенка у бабушки. Окно в квартире было открыто. Женщина уверяет, что только на минутку отлучилась… И именно в это время малыш, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна, сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.



Теги: Донбасс, ребенок, Доброполье, полиция, падение
 
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