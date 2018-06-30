- Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе девять раз теряли контроль над беспилотниками16:30
- Часть Макеевки лишилась воды16:10
- СММ ОБСЕ: обстрелов на Донбассе стало меньше, но счет гражданских жертв растет15:30
- Битва за пенсии для переселенцев: министр может поплатиться15:10
- Донбасс накануне режима тишины: по обе стороны линии разграничения сделали важные заявления14:50
- Ураганный удар обрушился на "ДНР": тысячи людей лишились электричества, ветер массово валил деревья14:30
- Война с беспилотниками: новые сведения с Донбасса14:10
- Неспокойный Донбасс: наблюдателей СММ ОБСЕ гоняют по минам, обстреливают и прогоняют13:50
- Полная сводка с Донбасской фронта за 29 июня: обстрелы по направлениям и потери сторон13:20
- Более 20 человек не смогли пересечь донбасскую линию разграничения13:01
В Донецке начали грабить банковские хранилища
Известный блогер и журналист, переселенец из Донецка Денис Казанский сообщил, что оккупанты начали вскрывать в Донецке депозитарные хранилища украинских банков.
Со ссылкой на донецкого знакомого, имеющего некоторое отношение к "министерству налогов и сборов ДНР", Денис сообщает:
"В начале июня "освободители" стали вскрывать депозитарные хранилища украинских банков, которые стояли закрытыми с 2014 года. Честно говоря, думал, их уже давно разграбили, но оказалось, что по крайней мере некоторые банки до последнего времени не трогали. Месяц назад добрались до хранилища Райфайзен Банка, но об этом сразу кто-то сообщил одному из клиентов. Информация быстро разошлась, началась паника, клиенты стали звонить кто куда может, писать заявления и обращения во все эти МГБ, МВД ДНР".
В итоге, по словам Казанского, несколько дней назад "центральный банк ДНР" все-таки предъявил людям разгромленное хранилище. И объявил, что ценностей клиентов в депозитарии не было, и все они загадочно исчезли неведомо куда еще несколько лет назад.
"Неплохо так дончан "освободили от хунты"", - резюмирует журналист.
Теги: Донецк, Донбасс, банк, ДНР, оккупанты
- Так называемый "банк ДНР" запустил работу своих банкоматов и не принимает украинскую мелочь
- Курсы валют в Донецке (11 августа)
- Прогноз банкиров - что будет с долларом
- СБУ объявила подозрение одной из руководительниц банка "ДНР"
- Скандальная компания Cambridge Analytica занималась Донбассом по заказу Украинской власти
- В Донецке «финансовый» кризис
- На Донбассе поймали телефониста боевиков16:50
- Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе девять раз теряли контроль над беспилотниками16:30
- Часть Макеевки лишилась воды16:10
- СММ ОБСЕ: обстрелов на Донбассе стало меньше, но счет гражданских жертв растет15:30
- Битва за пенсии для переселенцев: министр может поплатиться15:10
- Донбасс накануне режима тишины: по обе стороны линии разграничения сделали важные заявления14:50
- Ураганный удар обрушился на "ДНР": тысячи людей лишились электричества, ветер массово валил деревья14:30
- Война с беспилотниками: новые сведения с Донбасса14:10
- Неспокойный Донбасс: наблюдателей СММ ОБСЕ гоняют по минам, обстреливают и прогоняют13:50
- Полная сводка с Донбасской фронта за 29 июня: обстрелы по направлениям и потери сторон13:20
- На Донбассе поймали телефониста боевиков16:50
- Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе девять раз теряли контроль над беспилотниками16:30
- Часть Макеевки лишилась воды16:10
- Украинский вопрос на встрече Путина и Трампа: версия Небоженко15:50
- СММ ОБСЕ: обстрелов на Донбассе стало меньше, но счет гражданских жертв растет15:30
- Битва за пенсии для переселенцев: министр может поплатиться15:10
- Донбасс накануне режима тишины: по обе стороны линии разграничения сделали важные заявления14:50
- Ураганный удар обрушился на "ДНР": тысячи людей лишились электричества, ветер массово валил деревья14:30
- Война с беспилотниками: новые сведения с Донбасса14:10
- Неспокойный Донбасс: наблюдателей СММ ОБСЕ гоняют по минам, обстреливают и прогоняют13:50
- Медики рассказали о вреде молочных продуктов22:41
- Что ждет украинцев, которые не подпишут декларацию до 1 июля19:15
- Не варто чистити зуби одразу після сніданку18:15
- 8 фактов о женском теле, о которых не должен знать ни один мужчина16:26
- Названы продукты, которые помогут вывести лишнюю воду из организма16:06
- Медики предупредили об опасных свойствах лимона14:30
- Комнатные растения по фен-шуй: цветы семейного счастья11:08
- Ученые назвали самые опасные кастрюли и сковороды09:35
- Эти продукты могут избавить от целлюлита09:17
- Как мстит каждый знак Зодиака08:47
- Стало известно, кто должен платить пенсии жителям неподконтрольного Донбасса
- "Ключ ко всему фронту", - ВСУ берут Горловку в полукольцо
- Система «Аркан»: как проходит проверка переселенцев
- Путин назвал свои условия прекращения агрессии РФ в Украине
- В Енакиево приезжала комиссия экологов из РФ. Теперь их прогнозы неутешительны
- Большая война России и Украины: Арестович сделал громкий прогноз и рассказал важные подробности
- Захарченко сделал официальное заявление по наступлению ВСУ
- «Разрешение на ответку есть»: бойцы ВСУ сделали важное заявление
- Захарченко рассказал, с кем из Украины он готов сесть за «стол переговоров»
- Самый толстый ребенок в мире смог похудеть