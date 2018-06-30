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В Краматорске утонул человек
30.06.2018 19:50
Сегодня, 30 июня, в 8:00 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в реке Казенный Торец в г. Краматорск (подконтрольная часть Донецкой области) было обнаружено тело утонувшего мужчины.
К месту происшествия немедленно выехали спасатели 12-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.
Бойцы ГСЧС на надувной лодке подплыли к утонувшему, задели его за одежду рукавными задержками и транспортировали к берегу, где передали тело сотрудникам Национальной полиции. Об этом сообщает сайт спасателей Донетчины.
Теги: Донбасс, Краматорск, спасатели, утопленник
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