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В Краматорске задержаны три боевика (ВИДЕО)
По приказу командующего Операции объединенных сил (ООС) Сергея Наева, в Краматорске провели два этапа оперативно-профилактической отработки. Комплексные меры были призваны усилить уровень безопасности в городе и нейтрализовать любые угрозы для граждан. Участие в спецоперации приняли все подразделения, задействованные в ООС, в частности полиция.
Отработка проводилось в течение двух дней - 23 и 29 июня в вечернее и ночное время, на которые обычно приходится пик преступлений.
На каждом этапе в спецоперации были задействованы сотрудники Краматорского отдела полиции, управления патрульной полиции, подразделений патрульной службы полиции особого назначения, военнослужащие Нацгвардии и военной службы правопорядка.
Город и близлежащие поселки патрулировали в усиленном режиме пешие и автомобильные наряды. Для более эффективного реагирования на обращения граждан дежурили дополнительные следственно-оперативные группы. Въезды-выезды из города и стратегические транспортные развязки прикрывали мобильные блокпосты и бронегруппы на спецтехнике.
В ходе спецоперации было раскрыто 18 преступлений. Все подозреваемые привлекаются к уголовной ответственности.
В частности полицейские задержали трех боевиков, которые в 2014 году дежурили на блокпостах террористов, осуществляя незаконную фильтрацию граждан и выявляя украинских патриотов.
Разыскан и задержан серийный похититель, который совершил не менее 4 краж из квартир граждан. Также были установлены личности двух злоумышленников, которые с января этого года обворовывали частные дома местных жителей. Всего раскрыто 8 имущественных преступлений.
Правоохранители пресекли 4 наркопреступления. Кроме того, полицейские составили 163 протокола за административные правонарушения. В частности было прекращено 28 нарушений безопасности дорожного движения, отстранены от управления транспортом 7 водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Сотрудники полиции обнаружили и привлекли к ответственности 7 лиц, совершивших насилие в семье. Семьи взяты на контроль.
Также обнаружен иностранец, который незаконно находился на территории Украины.
Всего в ходе отработки было проверено более 600 человек и столько же транспортных средств.
По распоряжению командующего ООС, такие комплексные отработки пройдут во всех крупных городах Донбасса.
Теги: Донбасс, Краматорск, полиция, боевики
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