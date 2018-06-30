- Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе девять раз теряли контроль над беспилотниками16:30
- Часть Макеевки лишилась воды16:10
- СММ ОБСЕ: обстрелов на Донбассе стало меньше, но счет гражданских жертв растет15:30
- Битва за пенсии для переселенцев: министр может поплатиться15:10
- Донбасс накануне режима тишины: по обе стороны линии разграничения сделали важные заявления14:50
- Ураганный удар обрушился на "ДНР": тысячи людей лишились электричества, ветер массово валил деревья14:30
- Война с беспилотниками: новые сведения с Донбасса14:10
- Неспокойный Донбасс: наблюдателей СММ ОБСЕ гоняют по минам, обстреливают и прогоняют13:50
- Полная сводка с Донбасской фронта за 29 июня: обстрелы по направлениям и потери сторон13:20
- Более 20 человек не смогли пересечь донбасскую линию разграничения13:01
В прифронтовой Авдеевке до смерти забили человека
В ночь на 30 июня в прифронтовом городе Авдеевка, что рядом с оккупированным Донецком, произошло жестокое убийство.
Возле одного из кафе был обнаружен труп мужчины. Убитым оказался сторож заведения, сообщает avdeevka.city, подчеркивая, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, задействовали даже кинологов.
Благодаря установленным видеокамерам, выяснилось, что убийство произошло после закрытия заведения, на летней площадке кафе.
"Ночной “гость” буквально забил сторожа насмерть кулаками и ногами. Затем с места совершения преступления душегуб перетянул труп мужчины на улицу, и бросил под деревом, на лужайке, метрах в 10 от кафе, - сообщает avdeevka.city. - На данный момент известно, что подозреваемый в убийстве посещал бар этого кафе накануне вечером. По словам очевидцев, хвастался, что “дофига наубивал людей”".
Работу полиции осложняет то, что ночью прошёл сильный ливень, который мог смыть многие следы преступления.
Теги: Донбасс, Авдеевка, убийство, полиция
- Сердце убийцы Вороненкова пытались запустить 10 раз
- Кужель: Прилетая в Донецк, я с содроганием спускаюсь на этот асфальт
- Вор и наркоман из Донбасса сядет в девятый раз из-за ревности
- Максакова выступит с концертом украинской песни в память об убитом Вороненкове
- Насильника и убийцу, задушившего женщину в прифронтовой Авдеевке, сняли с автобуса, направлявшегося в Москву
- Убийца Вороненкова находится в больнице
- На Донбассе поймали телефониста боевиков16:50
- Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе девять раз теряли контроль над беспилотниками16:30
- Часть Макеевки лишилась воды16:10
- СММ ОБСЕ: обстрелов на Донбассе стало меньше, но счет гражданских жертв растет15:30
- Битва за пенсии для переселенцев: министр может поплатиться15:10
- Донбасс накануне режима тишины: по обе стороны линии разграничения сделали важные заявления14:50
- Ураганный удар обрушился на "ДНР": тысячи людей лишились электричества, ветер массово валил деревья14:30
- Война с беспилотниками: новые сведения с Донбасса14:10
- Неспокойный Донбасс: наблюдателей СММ ОБСЕ гоняют по минам, обстреливают и прогоняют13:50
- Полная сводка с Донбасской фронта за 29 июня: обстрелы по направлениям и потери сторон13:20
- На Донбассе поймали телефониста боевиков16:50
- Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе девять раз теряли контроль над беспилотниками16:30
- Часть Макеевки лишилась воды16:10
- Украинский вопрос на встрече Путина и Трампа: версия Небоженко15:50
- СММ ОБСЕ: обстрелов на Донбассе стало меньше, но счет гражданских жертв растет15:30
- Битва за пенсии для переселенцев: министр может поплатиться15:10
- Донбасс накануне режима тишины: по обе стороны линии разграничения сделали важные заявления14:50
- Ураганный удар обрушился на "ДНР": тысячи людей лишились электричества, ветер массово валил деревья14:30
- Война с беспилотниками: новые сведения с Донбасса14:10
- Неспокойный Донбасс: наблюдателей СММ ОБСЕ гоняют по минам, обстреливают и прогоняют13:50
- Медики рассказали о вреде молочных продуктов22:41
- Что ждет украинцев, которые не подпишут декларацию до 1 июля19:15
- Не варто чистити зуби одразу після сніданку18:15
- 8 фактов о женском теле, о которых не должен знать ни один мужчина16:26
- Названы продукты, которые помогут вывести лишнюю воду из организма16:06
- Медики предупредили об опасных свойствах лимона14:30
- Комнатные растения по фен-шуй: цветы семейного счастья11:08
- Ученые назвали самые опасные кастрюли и сковороды09:35
- Эти продукты могут избавить от целлюлита09:17
- Как мстит каждый знак Зодиака08:47
- Стало известно, кто должен платить пенсии жителям неподконтрольного Донбасса
- "Ключ ко всему фронту", - ВСУ берут Горловку в полукольцо
- Система «Аркан»: как проходит проверка переселенцев
- Путин назвал свои условия прекращения агрессии РФ в Украине
- В Енакиево приезжала комиссия экологов из РФ. Теперь их прогнозы неутешительны
- Большая война России и Украины: Арестович сделал громкий прогноз и рассказал важные подробности
- Захарченко сделал официальное заявление по наступлению ВСУ
- «Разрешение на ответку есть»: бойцы ВСУ сделали важное заявление
- Захарченко рассказал, с кем из Украины он готов сесть за «стол переговоров»
- Самый толстый ребенок в мире смог похудеть