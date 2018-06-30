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Война с беспилотниками: новые сведения с Донбасса
30.06.2018 14:10
Представитель пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе старший лейтенант Николай Бондарчук сообщил, что противник не оставляет попыток использования БПЛА для ведения разведки позиций защитников Украины.
По словам Бондарчука, за минувшие сутки, 29 июня, отмечено 2 пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляли полет вдоль линии разграничения со стороны оккупированной территории Украины преимущественно в Луганской области.
"Их удалось идентифицировать как "Орлан-10" российского производства. С целью запрета работы БПЛА противника применялись средства радиоэлектронной борьбы", - сообщил старлей.
Теги: Донбасс, беспилотник, ВСУ, оккупанты, ООС
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