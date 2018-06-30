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Архив - Донецкая область

Захарченко и его друга "Ташкента" записали в швейцары

30.06.2018 22:30
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Захарченко и его друга "Ташкента" записали в швейцары

В соцсетях высмеивают фотографию главаря созданного на оккупированной части Донетчины квазиобразования "ДНР" Александра Захарченко в окружении молодых людей из организации боевиков "Оплот".

На фото Захарченко, его соратник - "министра доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев (более известен как "Ташкент") и двое курсантов запечатлены в форме странного покроя.

Пользователи социальных сетей отмечают, что в таких нарядах участники "группенфото" очень напоминают швейцаров, стоящих у входа в отели.

Стебутся пользоватил соцсетей и над количеством наград, которыми увесили себя Захарченко с Тимофеевым, сообщает "Диалог.UA".



Теги: Донбасс, ДНР, Захарченко, соцсети, оккупанты
 
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