Захарченко и его друга "Ташкента" записали в швейцары

30.06.2018 22:30

В соцсетях высмеивают фотографию главаря созданного на оккупированной части Донетчины квазиобразования "ДНР" Александра Захарченко в окружении молодых людей из организации боевиков "Оплот".



На фото Захарченко, его соратник - "министра доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев (более известен как "Ташкент") и двое курсантов запечатлены в форме странного покроя.



Пользователи социальных сетей отмечают, что в таких нарядах участники "группенфото" очень напоминают швейцаров, стоящих у входа в отели.



Стебутся пользоватил соцсетей и над количеством наград, которыми увесили себя Захарченко с Тимофеевым, сообщает "Диалог.UA".