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Архив - Донецкая область

Аброськин ответил Захарченко, который собирается стрелять в миротворцев

01.07.2018 07:40
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Аброськин ответил Захарченко, который собирается стрелять в миротворцев

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины, бывший руководитель полиции Донетчины Вячеслав Аброськин прокомментировал очередные угрозы со стороны главаря созданного РФ квазиобразования "ДНР" Александра Захарченко.

Напомним, что на днях Захарченко пообещал, что международная миротворческая миссия ООН будет расстреляна, если без его разрешения войдет на оккупированный Донбасс.

В ответ Аброськин назвал Захарченко "ряженым клоуном". И отметил: "Кто тебя, дурака, спрашивать будет! Придет время и отправишься ты на мусорку истории, или к своим друзьям-отбросам Мотороле и Гиви".



Напомним, что командир террористического батальона "Спарта", гражданин РФ Арсен Павлов (известен под позывным "Моторола") погиб 16 октября 2016 в лифте дома № 121 по улице Челюскинцев в Донецке, где проживал. По одной из версий - сработало самодельное взрывное устройство, закреплённое на тросе лифта.

Власти самопровозглашенной "ДНР" обвинили в гибели Моторолы украинские спецслужбы. Между тем, не исключено его устранение российскими спецслужбами либо же самими местными боевиками.

Главарь банды "Сомали" Михаил Толстых (он же "Гиви"), родившийся в Иловайске и прославившийся своими зверстами, был уничтожен 8 февраля 2017 года в Макеевке. Неизвестные расстреляли его "офис" из реактивного огнемета "Шмель".

Оба террориста с помпой похоронены на кладбище, известном как "Донецкое море".



Теги: Донбасс, ДНР, Аброськин, Захарченко, оккупанты
 
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