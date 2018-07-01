Главная / Новости / Донецкая область / Донбасс: украинские воины с одного выстрела уничтожили передовой опорник противника
Последние новости раздела
- Донбасс обстреливают во тьме10:10
- Города "ДНР" завалило снесенными ураганом деревьями (ВИДЕО)09:55
- Факельное горение: подробности повреждения газопровода на юге Донетчины09:10
- Очереди в донбасских КПВВ стали меньше08:55
- Как пересекают донбасские пункты пропуска: появились официальные данные08:25
- В зоне ООС произошло 26 обстрелов, подорван вражеский БТР, есть раненые07:55
- Аброськин ответил Захарченко, который собирается стрелять в миротворцев07:40
- Перемирия нет: боевики продолжают обстрелы на Донбассе 07:25
- Донбасс: украинские воины с одного выстрела уничтожили передовой опорник противника07:11
- В пресс-центре ООС прокомментировали начало перемирия07:00
Донбасс: украинские воины с одного выстрела уничтожили передовой опорник противника
01.07.2018 07:11
Известный волонтер Юрий Мысягин, который часто бывает на Донбасском фронте, сообщил об очередных потерях в рядах оккупантов.
"В зоне ответственности 53-й бригады на Северодонецком направлении, неизвестные птурщики с расстояния 2200 метров, с одного выстрела уничтожили передовой опорник сепаратистов. Птичка запорхнула прямо в гнездо", - пишет Юрий на своей странице в Фейсбуе.
ПТУР - противотанковая управляемая ракета (управляемая ракета, предназначенная для поражения танков и других бронированных целей).
Теги: Донбасс, выстрел, фронт, оккупанты, ООС
Читайте также:
- Ночью произошло обострение на Донбасском фронте
- Донбасский фронт: снаряды везут тягачами, впереди – адские выходные
- Полная сводка с Донбасского фронта: обстрелы и потери за первый день лета
- Донецкое направление пережило 20 обстрелов, Луганское - 7
- Донбасс пережил вчера 25 обстрелов. Стреляли и сегодня
- Как на Светлодарской дуге уничтожили позицию "Слив": подробности и видео
- Коллапс: часть Луганщины вновь обесточена10:50
- Безумные эксперименты над оккупированным Донбассом продолжаются10:31
- Донбасс обстреливают во тьме10:10
- Города "ДНР" завалило снесенными ураганом деревьями (ВИДЕО)09:55
- Жилой дом пылал на Луганщине09:40
- Беспилотник СММ ОБСЕ попал под обстрел в небе Донбасса09:25
- Факельное горение: подробности повреждения газопровода на юге Донетчины09:10
- Очереди в донбасских КПВВ стали меньше08:55
- Стихия обрушилась на "ЛНР"08:40
- Как пересекают донбасские пункты пропуска: появились официальные данные08:25
- Коллапс: часть Луганщины вновь обесточена10:50
- Безумные эксперименты над оккупированным Донбассом продолжаются10:31
- Донбасс обстреливают во тьме10:10
- Города "ДНР" завалило снесенными ураганом деревьями (ВИДЕО)09:55
- Жилой дом пылал на Луганщине09:40
- Беспилотник СММ ОБСЕ попал под обстрел в небе Донбасса09:25
- Факельное горение: подробности повреждения газопровода на юге Донетчины09:10
- Очереди в донбасских КПВВ стали меньше08:55
- Стихия обрушилась на "ЛНР"08:40
- Как пересекают донбасские пункты пропуска: появились официальные данные08:25
- Медики рассказали о вреде молочных продуктов22:41
- Что ждет украинцев, которые не подпишут декларацию до 1 июля19:15
- Не варто чистити зуби одразу після сніданку18:15
- 8 фактов о женском теле, о которых не должен знать ни один мужчина16:26
- Названы продукты, которые помогут вывести лишнюю воду из организма16:06
- Медики предупредили об опасных свойствах лимона14:30
- Комнатные растения по фен-шуй: цветы семейного счастья11:08
- Ученые назвали самые опасные кастрюли и сковороды09:35
- Эти продукты могут избавить от целлюлита09:17
- Как мстит каждый знак Зодиака08:47
- Стало известно, кто должен платить пенсии жителям неподконтрольного Донбасса
- Система «Аркан»: как проходит проверка переселенцев
- "Ключ ко всему фронту", - ВСУ берут Горловку в полукольцо
- Переселенцы под прицелом: Рева озвучил количество "мишеней"
- Донецкая область: началось усиленное патрулирование
- В Енакиево приезжала комиссия экологов из РФ. Теперь их прогнозы неутешительны
- Битва за пенсии для переселенцев: министр может поплатиться
- Захарченко сделал официальное заявление по наступлению ВСУ
- Большая война России и Украины: Арестович сделал громкий прогноз и рассказал важные подробности
- Более 20 человек не смогли пересечь донбасскую линию разграничения