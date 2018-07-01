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Архив - Донецкая область

Донбасс: украинские воины с одного выстрела уничтожили передовой опорник противника

01.07.2018 07:11
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Донбасс: украинские воины с одного выстрела уничтожили передовой опорник противника

Известный волонтер Юрий Мысягин, который часто бывает на Донбасском фронте, сообщил об очередных потерях в рядах оккупантов.

"В зоне ответственности 53-й бригады на Северодонецком направлении, неизвестные птурщики с расстояния 2200 метров, с одного выстрела уничтожили передовой опорник сепаратистов. Птичка запорхнула прямо в гнездо", - пишет Юрий на своей странице в Фейсбуе.



ПТУР - противотанковая управляемая ракета (управляемая ракета, предназначенная для поражения танков и других бронированных целей).



Теги: Донбасс, выстрел, фронт, оккупанты, ООС
 
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