"Доступное жилье" отдаляется от переселенцев, но борьба продложается

01.07.2018 18:50

Финансирование программы "Доступное жилье", которая позволяет переселенцам и воинам АТО приобретать его за половину цены, проводится на мизерном уровне. Более того, сама программа на данный момент заморожена. Общественники и правозащитники пытаются как-то исправить ситуацию.



27 июня переселенцы вместе с общественными активистами пикетировали здание Кабминаа с требованием обеспечить дофинансирование программы "Доступное жилье". На нее в государственном бюджете в 2018 году предусмотрено 100 млн грн. По словам участников акции, этого объема средств хватит для обеспечения жильем 350 семей.



Организаторы акции, БФ "Право на защиту", "Всеукраинская ассоциация переселенцев" и "Мій.дім.юа", отмечают, что программа нуждается в дополнительном финансировании в 900 млн грн. Поэтому количество семей, которые смогут ею воспользоваться, увеличится до 4500.



"Переселенцы должны требовать от государства обеспечить их жильем, ведь за время вооруженного конфликта они потеряли или не могут пользоваться собственным. Международное законодательство предусматривает также обязанность государства возместить вред за поврежденное или разрушенное жилье, жилье которым лицо не может пользоваться, - отметила Дарья Толкач, адвокационный координатор БФ "Право на защиту". - Сейчас из-за отсутствия отдельного четкого механизма компенсации есть проблемы, связанные с судебной защитой нарушенного права собственности переселенцев и лиц, пострадавших от конфликта. Впрочем, призываем на терять времени, обращаться в суды и создавать прецеденты, чтобы побудить государство к созданию такого механизма".



Глава Всеукраинской ассоциации переселенцев (ВАП) Руслан Калинин в интервью Громадському радіо отметил: "На данный момент у программы несколько проблем. Первая заключается в том, что программа до сих пор не запущена. Фактически шесть месяцев она не работает. Вторая проблема — это маленькое финансирование программы. В бюджете 18-го года заложено 100 миллионов. Казалось бы, можно было уже хотя бы эти деньги осваивать, но вот уже шестой месяц мы стоим на месте… Кабмин не принял новое постановление, в котором бы четко была прописана процедура выбора застройщиков. Мы совместно с другими общественными организациями несколько дней проводили переговоры с Министерством регионального развития, вместе прописывали несколько пунктов постановления, вышли к единому понятному документу. Затем постановление подписал министр, но теперь оно должно пройти согласование четырех министерств и быть вынесено на Кабмин".



По словам Калинина, уже месяц министерства всё согласовывают. Так что, в лучшем случае, программа заработает в сентябре. "Но даже если она заработает, то 100 миллионов будет достаточно только для 300-350 семей, а сейчас уже более шести тысяч человек стали на очередь по всей Украине, - поясняет глава ВАП. - Для того, чтобы обеспечить всех этих людей, нужно примерно 2,5 миллиарда гривен. Мы просим ежегодно выделять хотя бы миллиард гривен на финансирование этой программы".



По словам главы ВАП, в Верховной Раде есть четыре законопроекта, которые предусматривают дофинансирование этой программы. "С одной стороны, Верховная Рада может решить судьбу переселенцев и дофинансировать программу, с другой стороны, это может решить и сделать сам премьер-министр, - говорит он. - Но, как у нас в стране говорится, на всё нужна политическая воля. Пока что мы этой политической воли не видим, поэтому выходим на митинги и стараемся этот вопрос продавливать… Мы боремся за дофинансирование в этом году. Я надеюсь, что оно будет. Если не будет, то мы обязательно будем бороться за бюджет 2019 года и забивать в нем 1 миллиард гривен для реализации программы".



Калинин подчеркивает, что список тех, кто уже стоит в очереди по программе "Доступное жилье", останется тот же. "Мы обеспечим жильем всех тех, кто уже стоит в очереди, и только потом можно будет говорить о каких-то новых механизмах", - уверяет глава ВАП.