Громкое убийство в "Ветерке": замечен след Захарченко и "Ташкента"

01.07.2018 21:25

В соцсетях появилась информация, которая указывает, что к убийству лидера организации "Оплот" Евгения Жилина причастен главарь "ДНР" Александр Захарченко.



Информацию об этом сообщил на собственной странице в социальной сети сторонник боевиков Денис Лотов, рассказавший о неизвестных ранее данных касательно разборок оккупантов Донбасса между собой, пишет "Диалог.UA".



Евгений Жилин получил известность в Украине в 2014 году как активный противник Евромайдана, впоследствии — противник властей Украины и сторонник создания "ДНР". Он был убит 19 сентября 2016 года в ресторане "Ветерок" в подмосковном поселке Горки-2.





Согласно опубликованным Лотовым данным, между ближайшим соратником Захарченко – "министром доходов и сборов" Александром Тимофеевым (кличка "Ташкент") и Жилиным возник крупный конфликт. Лотов пишет, что ситуация закончилась убийством Жилина, а на похоронах Захарченко и его окружения не было.



Лотов подчеркивает, что убийство Жилина до сих пор не раскрыто, а сопричастность руководства "ДНР" к его гибели неоспорима.



"На похоронах Захара и прочего донецкого псевдо-оплота не было. Убийство "не раскрыто", причастность руководства ДНР там была точно, хоть тема отработана из Харькова. Помогли и дали добро. И это не Аваков", - пишет Лотов, имея в виду главу МВД Украины Арсена Авакова, на которого некоторые "вешали" уничтожение Жилина.