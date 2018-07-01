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Архив - Донецкая область

Как обстреливали Донбасс накануне перемирия: появилась карта "горячих точек"

01.07.2018 12:43
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Как обстреливали Донбасс накануне перемирия: появилась карта "горячих точек"

Сегодня, 1 июля, в первый день т.н. "хлебного" перемирия, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.

На карте, отображающей ситуацию накануне очередного перемирие (оно как бы началось сегодня, хоть боевики его уже срывают обстрелами), видно, что оккупанты наносили 30 июня удары практически вдоль всей линии разграничения.



Напомним, что за прошедшие сутки, 30 июня, в районе проведения операции Объединенных сил произошло 26 обстрелов, подорван вражеский БТР, есть раненые.



Теги: Донбасс, карта, перемирие, обстрелы, фронт
 
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