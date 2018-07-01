Главная / Новости / Донецкая область / Как обстреливали Донбасс накануне перемирия: появилась карта "горячих точек"
Последние новости раздела
- Боевики запрещенным оружием срывают «хлебное перемирие»11:00
- На Донбассе боевика "ДНР" с паспортом Украины задержали на блокпосту10:40
- «Много милиции, есть жертвы»: в центре Макеевки «меняла» открыл стрельбу10:20
- «Ничего святого»: в первый день «хлебного перемирия» боевики обстреляли населенный пункт07:30
- «С ножом, одет в форму «ДНР»: жители Макеевки сообщили о нападениях маньяка07:12
- Кравчук пояснил, как вернуть неподконтрольный Донбасс22:20
- Отомстили за "Чечена": в сеть выложили момент ликвидации боевика снайпером ВСУ22:00
- Боевики "Пятнашки" заявили, что прорыли систему тоннелей к позициям ВСУ (ВИДЕО)21:40
- Громкое убийство в "Ветерке": замечен след Захарченко и "Ташкента"21:25
- Военный эксперт о войне на Донбассе: Она выгодна всем сторонам21:10
Как обстреливали Донбасс накануне перемирия: появилась карта "горячих точек"
01.07.2018 12:43
Сегодня, 1 июля, в первый день т.н. "хлебного" перемирия, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.
На карте, отображающей ситуацию накануне очередного перемирие (оно как бы началось сегодня, хоть боевики его уже срывают обстрелами), видно, что оккупанты наносили 30 июня удары практически вдоль всей линии разграничения.
Напомним, что за прошедшие сутки, 30 июня, в районе проведения операции Объединенных сил произошло 26 обстрелов, подорван вражеский БТР, есть раненые.
Теги: Донбасс, карта, перемирие, обстрелы, фронт
Читайте также:
- Опубликована карта из зоны АТО за 9 декабря
- Названы адреса в донецком поселке Трудовские, куда "прилетело" ночью
- Вся стрельба шла на Донетчине: опубликована карта из зоны АТО
- Штаб АТО заявил, что оккупанты Донбасса сорвали перемирие
- Донбасс в огне: появилась новая карта обстрелов из зоны ООС
- Перемирие пошло прахом: оккупанты Донбасса и Объединенные силы обвинили друг друга в обстрелах
- В Украине без электричества остались 42 населенных пункта11:58
- Боевики запрещенным оружием срывают «хлебное перемирие»11:00
- На Донбассе боевика "ДНР" с паспортом Украины задержали на блокпосту10:40
- «Много милиции, есть жертвы»: в центре Макеевки «меняла» открыл стрельбу10:20
- ВСУ взяли под контроль поселок в Луганской области08:47
- «Ничего святого»: в первый день «хлебного перемирия» боевики обстреляли населенный пункт07:30
- «С ножом, одет в форму «ДНР»: жители Макеевки сообщили о нападениях маньяка07:12
- Кравчук пояснил, как вернуть неподконтрольный Донбасс22:20
- Отомстили за "Чечена": в сеть выложили момент ликвидации боевика снайпером ВСУ22:00
- Боевики "Пятнашки" заявили, что прорыли систему тоннелей к позициям ВСУ (ВИДЕО)21:40
- Гройсман назвал "минималку", которую может выдержать бюджет Украины13:05
- Всего 800 грн: революционное изобретение украинского хирурга перевернет медицину12:45
- Минздрав выпустил бесплатное приложение для идентификации лекарств12:35
- Россия продлила транзитные ограничения для Украины12:25
- «Самый высокооплачиваемый» заместитель главы ДонОГА покинул свой пост12:08
- В Украине без электричества остались 42 населенных пункта11:58
- РФ готова построить «Северный поток-2» за «свои кровные»11:40
- Ищем варианты: Гройсман рассказал, каких цен на газ ждать украинцам11:20
- Боевики запрещенным оружием срывают «хлебное перемирие»11:00
- На Донбассе боевика "ДНР" с паспортом Украины задержали на блокпосту10:40
- Китайские упражнения для ног, которые задерживают старение организма09:45
- 30 признаков, что ваше истинное предназначение - быть целителем для других09:30
- Как хранить деньги, чтобы их становилось больше: 5 советов08:18
- Самые полезные овощи и фрукты июля08:08
- Любовный гороскоп на июль 2018 года07:48
- Медики рассказали о вреде молочных продуктов22:41
- Что ждет украинцев, которые не подпишут декларацию до 1 июля19:15
- Не варто чистити зуби одразу після сніданку18:15
- 8 фактов о женском теле, о которых не должен знать ни один мужчина16:26
- Названы продукты, которые помогут вывести лишнюю воду из организма16:06
- Битва за Донбасс: Объединенные силы взяли под контроль новый населенный пункт
- В "ЛНР" произошел взрыв с жертвами
- Система «Аркан»: как проходит проверка переселенцев
- Переселенцы под прицелом: Рева озвучил количество "мишеней"
- Битва за пенсии для переселенцев: министр может поплатиться
- Более 20 человек не смогли пересечь донбасскую линию разграничения
- Донецкая область: началось усиленное патрулирование
- Донбасские пункты пропуска опустели
- Аброськин ответил Захарченко, который собирается стрелять в миротворцев
- Жизнь в "ДНР": дочь любимого "министра" Захарченко захватывает предприятия и шикарно отдыхает