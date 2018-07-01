Как пересекают донбасские пункты пропуска: появились официальные данные

01.07.2018 08:25

За прошлые сутки, 30 июня, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 32 тысячи человек и 4,7 тысячи транспортных средств.



Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, статистика пересечения по каждому КПВВ выглядит следующим образом:



"Майорск" - 6220 человек и 830 транспортных средств;



"Марьинка" - 7665 человек и 1565 транспортных средств;



"Новотроицкое" - 6960 человек и 1545 транспортных средств;



"Гнутово" - 2895 человек и 740 транспортных средств;



"Станица Луганская" - 8355 человек.

Напомним, что 29 июня, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 28,2 тысячи человек и 4000 транспортных средств.