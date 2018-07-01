- Боевики запрещенным оружием срывают «хлебное перемирие»11:00
- На Донбассе боевика "ДНР" с паспортом Украины задержали на блокпосту10:40
- «Много милиции, есть жертвы»: в центре Макеевки «меняла» открыл стрельбу10:20
- «Ничего святого»: в первый день «хлебного перемирия» боевики обстреляли населенный пункт07:30
- «С ножом, одет в форму «ДНР»: жители Макеевки сообщили о нападениях маньяка07:12
- Кравчук пояснил, как вернуть неподконтрольный Донбасс22:20
- Отомстили за "Чечена": в сеть выложили момент ликвидации боевика снайпером ВСУ22:00
- Боевики "Пятнашки" заявили, что прорыли систему тоннелей к позициям ВСУ (ВИДЕО)21:40
- Громкое убийство в "Ветерке": замечен след Захарченко и "Ташкента"21:25
- Военный эксперт о войне на Донбассе: Она выгодна всем сторонам21:10
Кравчук пояснил, как вернуть неподконтрольный Донбасс
Первый президент Украины Леонид Кравчук уверен, что после вывода с Донбасса российских войск Украина должна возвращать неподконтрольные территории путем предоставления им "организации жизни", отличной от других регионов страны.
"То, что там находятся российские войска и наемники, это вовсе не означает, что часть Донбасса, часть Донецкой и Луганской областей, отошли от Украины. Они находятся в Украине, только Украина их не контролирует", – заявил Кравчук в интервью "Обозревателю".
Экс-президент считает, что украинским властям уже сейчас необходимо предлагать варианты "системы организации жизни в этих регионах", поскольку они отличаются от других. Он также убежден, что это вопрос конституционных изменений. "Может быть частичная автономия, автономия, но не федерализация", – подчеркнул Кравчук. По его мнению, данный вопрос должен быть вынесен на обсуждение общественности.
Бывший президент указал и на то, что на неподконтрольном Донбассе уже несколько лет полностью отсутствует всё украинское: флаг, язык, законы.
"У них философия жизни совершенно другая. Нам нужны огромные усилия, чтобы их вернуть. Каким способом? Только через местное самоуправление с акцентом на автономию", – считает Кравчук.
Теги: Украина, Донбасс, Кравчук, оккупация, реинтеграция
- Битва за Донбасс: началась внеочередная видеоконференция Контактной группы
- Тука: Украинская власть ничего не сделала для людей оккупированного Донбасса, а на запретах зарабатываются огромные средства (ВИДЕО)
- История разбитых судеб жителей Донбасса: "Умирать лучше в своей постели рядом с родителями, а не в съемном жилье"
- Какую тактику Россия использует на Донбассе
- Пресс-конференция Путина, сигнал для украинцев - Кремль свою позицию менять не собирается, конца войне пока не видно
- Пекельний тиждень в зоні АТО: що повідомила розвідка
- В Украине без электричества остались 42 населенных пункта11:58
- Боевики запрещенным оружием срывают «хлебное перемирие»11:00
- На Донбассе боевика "ДНР" с паспортом Украины задержали на блокпосту10:40
- «Много милиции, есть жертвы»: в центре Макеевки «меняла» открыл стрельбу10:20
- ВСУ взяли под контроль поселок в Луганской области08:47
- «Ничего святого»: в первый день «хлебного перемирия» боевики обстреляли населенный пункт07:30
- «С ножом, одет в форму «ДНР»: жители Макеевки сообщили о нападениях маньяка07:12
- Кравчук пояснил, как вернуть неподконтрольный Донбасс22:20
- Отомстили за "Чечена": в сеть выложили момент ликвидации боевика снайпером ВСУ22:00
- Боевики "Пятнашки" заявили, что прорыли систему тоннелей к позициям ВСУ (ВИДЕО)21:40
- Гройсман назвал "минималку", которую может выдержать бюджет Украины13:05
- Всего 800 грн: революционное изобретение украинского хирурга перевернет медицину12:45
- Минздрав выпустил бесплатное приложение для идентификации лекарств12:35
- Россия продлила транзитные ограничения для Украины12:25
- «Самый высокооплачиваемый» заместитель главы ДонОГА покинул свой пост12:08
- В Украине без электричества остались 42 населенных пункта11:58
- РФ готова построить «Северный поток-2» за «свои кровные»11:40
- Ищем варианты: Гройсман рассказал, каких цен на газ ждать украинцам11:20
- Боевики запрещенным оружием срывают «хлебное перемирие»11:00
- На Донбассе боевика "ДНР" с паспортом Украины задержали на блокпосту10:40
- Китайские упражнения для ног, которые задерживают старение организма09:45
- 30 признаков, что ваше истинное предназначение - быть целителем для других09:30
- Как хранить деньги, чтобы их становилось больше: 5 советов08:18
- Самые полезные овощи и фрукты июля08:08
- Любовный гороскоп на июль 2018 года07:48
- Медики рассказали о вреде молочных продуктов22:41
- Что ждет украинцев, которые не подпишут декларацию до 1 июля19:15
- Не варто чистити зуби одразу після сніданку18:15
- 8 фактов о женском теле, о которых не должен знать ни один мужчина16:26
- Названы продукты, которые помогут вывести лишнюю воду из организма16:06
- Битва за Донбасс: Объединенные силы взяли под контроль новый населенный пункт
- В "ЛНР" произошел взрыв с жертвами
- Система «Аркан»: как проходит проверка переселенцев
- Переселенцы под прицелом: Рева озвучил количество "мишеней"
- Битва за пенсии для переселенцев: министр может поплатиться
- Более 20 человек не смогли пересечь донбасскую линию разграничения
- Донецкая область: началось усиленное патрулирование
- Донбасские пункты пропуска опустели
- Аброськин ответил Захарченко, который собирается стрелять в миротворцев
- Жизнь в "ДНР": дочь любимого "министра" Захарченко захватывает предприятия и шикарно отдыхает