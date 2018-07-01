Миротворцев можно не ждать: сделан плохой прогноз для Донбасса

01.07.2018 20:50

Российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр пояснил в комментарии "Апострофу", почему миротворцы ООН не появтся в ближайшее время на Донбассе.



"Вы никак не заставите Путина уступить в вопросе введения миротворцев на Донбасс - уступки, к сожалению, невозможны, - не радует прогнозом эксперт. - Миротворцы - это способ стабилизации перемирия. Но он подходит только в том случае, если стороны на это согласны".



Фельгенгауэр напоминает, то миротворцы есть на Кипре. Боевые действия там шли в 1974 году, когда на острове высадились турецкие войска. Есть линия разграничения между турецким Северным Кипром и греческим (Турецкая Республика Северного Кипра, в отличие от населенной преимущественно этническими греками Республики Кипр, признана лишь Турцией) с постами миротворцев ООН. Боевых действий там нет, но не из-за присутствия миротворцев, а потому, что турки и греки, хотя и не очень любят друг друга, в настоящий момент воевать на Кипре не собираются.



Довольно мощный миротворческий контингент есть в Южном Ливане, продолжает военный обозреватель. Хотя Израиль и "Хезболла" - противники, Израиль время от времени даже обстреливает боевиков, но интерес в поддержании перемирия на ливано-израильской границе видят обе стороны.



"Если обе стороны хотят перемирия, миротворцы могут выполнять роль наблюдателей. Но если одна или обе стороны решили вновь воевать, то никакие миротворцы нигде и никогда в истории еще такие боевые действия не прекращали. Они - просто наблюдатели, которые следят за тем, чтобы стороны соблюдали соглашения, - поясняет эксперт. - На Донбассе нет желания сторон соблюдать соглашения. Статус-кво никого не устраивает совсем. А значит, сейчас невозможна заморозка конфликта. Поэтому, по большому счету, никакой дополнительной пользы от миротворцев не будет. На Донбассе уже есть представители ОБСЕ, которые выполняют функции наблюдения. Прекращение боевых действий от этого не происходит".



По мнению Фельгенгауэр, если на Донбассе появится определенное количество миротворцев из Сенегала, Непала или Бангладеш (именно такие страны обычно и отправляют миротворцев), они не будут, воевать с российской армией или ВСУ. "У них оружие - только "для красоты", они никогда не воюют. Они могут его использовать для самообороны, но обычно и этого не делают. Если на миротворцев нападают, они сдаются. Не поедут они из Сенегала проливать кровь на донецкой земле, - отмечает военный обозреватель. - Таких примеров масса. Я видел очень много миротворческих миссий на Ближнем Востоке, например, на Голанских высотах, на ливанской границе. Видел, как это работает. Надежды на то, что миротворцы прекратят конфликт - это непонимание сути миротворческих миссий ООН, того, какую роль они выполняют и могут выполнять".



По словам эксперта, когда ООН создавалась после Второй мировой войны, была предусмотрена седьмая статья Устава организации о принуждении к миру - ведении боевых действий объединенными нациями. "Так во время войны называли себя англичане с американцами - Черчилль и Рузвельт это придумали. Такие операции были в Корее, в Конго. Но давно их уже нет, - поясняет Фельгенгауэр. - К тому же, чтобы оформить такую миссию через ООН, необходимо согласие России и чтобы какие-то страны были готовы послать туда войска, которые как будто будут готовы реально воевать, разоружать так называемые ДНР-ЛНР или еще что-то такое делать. Где такие контингенты найти, какие страны согласятся?"



По мнению эксперта, миротворческая операция на Донбассе по Уставу ООН сейчас фактически невозможна.



"А декоративное миротворчество, что называется, на белых джипах не имеет смысла, поскольку не будет прекращения огня. И, главное, это ничего не добавляет к нынешней миссии ОБСЕ, которая тоже, извините, разъезжает на белых джипах", - резюмирует Фельгенгауэр.

Напомним, что в докладе, подготовленном экспертом ООН при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричардом Гоуаном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена, отмечается, что для урегулирования конфликта на Донбассе ООН следует отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев. Подробнее читайте в материале Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор".

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Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе поможет обеспечить разрешение конфликта и выполнение Минских соглашений. Волкер также рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс, а также отметил, что "ДНР" и "ЛНР" будут ликвидированы, т.к. "не существует места для них в украинском конституционном устройстве".

Глава Минобороны Украины, генерал армии Степан Полторак уверен: чтобы конфликт на Донбассе не стал замороженным, а миротворческие силы способствовали мирному решению этой проблемы, нужно выполнить несколько условий.

В свою очередь, известный аналитик Олег Пономарь считает, что Россия специально тянет время в разрешении конфликта на Донбассе. По его мнению, страна-агрессор сделала ставку на нового президента Украины, выборы которого намечены на март 2019-го.

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Украинский политолог Сергей Таран считает важным продолжать переговоры в "Нормандском формате" и Трехсторонней контактной группы в Минске, хоть и признает, что перспектив достигнуть компромиссов по введению миротворческой миссии ООН на Донбасс в ближайшее время нет.



Главарь созданного РФ на оккупированной части Донетчины квазиобразования "ДНР" Александр Захарченко в конце июня разразился новыми угрозами в адрес возможной миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко 30 июня заявил, что лишь миротворческая миссия ООН на Донбассе поможет восстановить мир в регионе.