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Архив - Донецкая область

Мощный взрыв в "ДНР", весь юг без газа

01.07.2018 06:39
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Мощный взрыв в "ДНР", весь юг без газа

На газораспределительной станции в Новоазовском районе (оккупированный юг Донецкой области, т.н. "ДНР") вчера вечером произошел взрыв.


"Около 23:00 произошел мощный взрыв на ГРС в Новоазовском районе, весь юг без газа", - сообщает представитель "райадминистрации". Пожарные расчеты МЧС на момент беседы тушили возникшее в результате взрыва возгорание.

В т.н. "оперативном командовании ДНР" традиционно возложили вину на "украинских диверсантов", а также заявили, что район, где расположена ГРС, "находится под плотным обстрелом со стороны украинских подразделений".



Теги: Донбасс, взрыв, ДНР
 
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