Мощный взрыв в "ДНР", весь юг без газа

01.07.2018 06:39

На газораспределительной станции в Новоазовском районе (оккупированный юг Донецкой области, т.н. "ДНР") вчера вечером произошел взрыв.





"Около 23:00 произошел мощный взрыв на ГРС в Новоазовском районе, весь юг без газа", - сообщает представитель "райадминистрации". Пожарные расчеты МЧС на момент беседы тушили возникшее в результате взрыва возгорание.



В т.н. "оперативном командовании ДНР" традиционно возложили вину на "украинских диверсантов", а также заявили, что район, где расположена ГРС, "находится под плотным обстрелом со стороны украинских подразделений".