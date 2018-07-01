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Опровергнут фейк оккупантов Донбасса об украинских снайперах

01.07.2018 19:30
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Опровергнут фейк оккупантов Донбасса об украинских снайперах

Спикер Генштаба ВСУ Влад Волошин развенчал очередную ложь оккупантов Донбасса. На этот раз – о "внештатной паре снайперов".

По словам Волошина, сайт так называемой "мвд-ЛНР" рассказывает, что им на "горячую линию" позвонили некие "неравнодушные" сепаро-сочувствующие и рассказали, что на стороне ВСУ работают "внештатные" снайперы".

Влад, который был одним из тех, кто поднял украинский флаг над освобожденным Славянском, даже приводит цитату сайта оккупантов:

"Патриотически настроенные местные жители сообщили на "горячую линию" МВД ЛНР информацию, что в начале июня текущего года возле наблюдательного поста временной огневой позиции № 93391 93-й отдельной механизированной бригады оперативно-тактической группы "Север" украинской армии (населенный пункт Викторовка) действовала внештатная пара снайперов с поставленными задачами по уничтожению живой силы ополчения".



Волошин так комментирует этот фейк от вражеских пропагандистов:

"Мне интересно, а откуда "патриотически настроенные местные жители" знают, что это "внештатная пара снайперов"? Они что, видели список личного состава бригады со всеми приданными подразделениями и силами, действующими в интересах соединения? Откуда тогда такие выводы, что снайперы нештатные? Откуда информация о задачах этой снайперской пары? Неужели "патриотически настроенные местные жители" были на совещании, где ставились задачи снайперам или в штабе, где отрабатываются замыслы действий бригады? Сомневаюсь".



Теги: Донбасс, снайпер, ЛНР, ВСУ, фейк, оккупанты
 
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