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Отомстили за "Чечена": в сеть выложили момент ликвидации боевика снайпером ВСУ
На канале Youtube и в соцсетях появилось видео, отображающее момент ликвидации снайпером ВСУ боевика "ЛДНР". Отмечается, что это произошло вскоре после того, как снайпер оккупантов убил одного из украинских воинов.
Пользователь "Макар Следопыт" разместил соответствующее видео на своей странице в соцсети. Он написал: "Горжусь ВСУ! Горжусь своей бригадой! Спасибо волонтерам! Уважение патриотам Украины! Павшим память навсегда… На следующий день после гибели Чечена (Начосного Дениса)".
Данный ролик был снят весной 2018 года в районе Донецкого аэропорта. Отмечается, что украинский снайпер стрелял с расстояния в 1647 метров.
Напомним, что сержант, заместитель командира взвода 34-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Денис Начосный погиб вечером 12 апреля 2018 года в районе поселка Пески Донецкой области от пули снайпера. 15 апреля в городе Геническ Херсонской области состоялось прощание с бойцом.
Теги: Донбасс, боевик, снайпер, ВСУ, фронт
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