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Перемирие пошло прахом: оккупанты Донбасса и Объединенные силы обвинили друг друга в обстрелах
Объявленное с сегодняшнего дня перемирие уже уничтожено. По данным Объединенных сил, оккупанты Донбасса продолжают обстрелы. В свою очередь, захватчики уверяют, что это по ним стреляют украинские воины.
Напомним, что в ОС сообщили о двух обстрелах со стороны боевиков. В том числе – с использованием запрещенных минскими договоренностями минометов.
Силовики созданного Россией на оккупированной части Донетчины квазиобразования "ДНР" уверяют, что это силы ОС якобы обстреливали сегодня Докучаевск, а под Донецком противотанковыми управляемыми ракетами уничтожили "КамАЗ" (по весрии оккупантов – доставлял воды на позиции захватчиков). Отмечается, что водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
Один из главарей "ДНР", представитель псевдореспублики на переговорах в Минске Денис Пушилин заявил о необходимости "новой формы контроля за обстановкой в Донбассе".
"Для достижения наибольшего эффекта от очередного перемирия мы предложили перевести традиционное заявление Контактной группы из устного формата в письменное соглашение сторон, включающее в себя дополнительные меры контроля перемирия", - подчеркнул Пушилин.
Ранее в пресс-центре ООС прокомментировали начало перемирия.
Напомним, что ранее представители ООС и оккупанты Донбасса, с которыми они сражаются, заявили о готовности соблюдать с 1 июля режим прекращения огня.
Бывший губернатор Луганской области, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука не верит, что оккупанты Донбасса будут соблюдать очередное соглашение о перемирии.
Теги: Донбасс, перемирие, ДНР, обстрелы, ООС
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