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Появились подробности обстрелов в первый день перемирия
С начала суток 1 июля, когда на Донбассе вступило в силу т.н. "хлебное перемирие", в штабе операции Объединенных сил (ООС) насчитали два вражеских обстрела. При этом оккупанты успели применить против украинских военных тяжелые минометы.
Так, около четырех утра недалеко от Зайцево противник выпустил 14 минометных боеприпасов 120-го калибра.
Второй вражеский обстрел (с применением широкого спектра пехотного оружия) зафиксирован в районе Новоалександровки. Там ночью в течение получаса враг применил против воинов ОС гранатометы различных типов, пулеметы и стрелковое оружие.
"Строго придерживаясь режима прекращения огня, наши подразделения огонь на указанные провокации не открывали. Потерь в рядах Вооруженных Сил Украины с начала текущих суток нет", - сообщает аналитический центр Национальной безопасности Украины, который также обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.
Напомним, что за прошедшие сутки, 30 июня, в районе проведения операции Объединенных сил произошло 26 обстрелов, подорван вражеский БТР, есть раненые.
Теги: Донбасс, перемирие, обстрелы, оккупанты, ООС
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