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Повышение цен в "ДНР": Захарченко выкручивается
Главарь созданного Россией на оккупированной части Донетчины квазиобразования "ДНР" Александр Захарченко заявил, что повышение стоимости продуктов питания в псевдореспублике зависит от состояния экономики России.
В ходе т.н. "телевизионной прямой линии" Захарченко уверял, что повышение было незначительным, а есть продукты, которые якобы даже подешевели. "Если в абсолютных цифрах брать, то с начала года в районе 3% наблюдалось повышение цены на продукты. Эта норма допустимая, связанная с определенными причинами, в том числе и сезонностью, - заявил главарь "ДНР". - Те связи, которые у нас были раньше с Украиной, в том числе и экономические, они обрублены. Единственное государство, с которым мы можем работать и покупать в этом государстве продукты – это Россия. И все проблемы, которые происходят в экономике Российской Федерации они так или иначе отражаются на нашей экономике".
Захарченко считает, что основные продукты питания должны производиться на части Донецкой области, которая находится под контролем "ДНР". "Когда мы будем производить всё, что необходимо, тогда мы можем говорить об изменении ценовой политики", – подчеркнул он, дав понять, что население "народной республики" и далее будут грабить когда захотят и как захотят.
Отметим, что кроме повышения цен на продукты, в псевдореспублике выросли цены на топливо (которое к тому же в дефиците) и тарифы на проезд в общественном транспорте.
Теги: Донбасс, оккупация, ДНР, цены, Захарченко
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