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Развернутая сводка с Донбасского фронта: полные данные о потерях, обстрелы по направлениям
Согласно данным аналитического центра Национальной безопасности Украины, за прошедшие сутки, 30 июня, на Донбасском фронте зафиксировано 26 вражеских обстрелов. Для сохранения жизни и здоровья личного состава Объединенных сил, украинские защитники 9 раз открывали огонь, применяя штатное пехотное вооружение.
На Донецком направлении в субботу зафиксировано 20 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.
Вчерашнее утро там началось с кратковременного минометного обстрела Гнутово: две мины 120-го калибра взорвались в шесть утра, огонь противником велся со стороны Куликова.
Неподалеку от населенных пунктов Красногоровка, Лебединское, Водяное, Новомихайловка, Павлополь, Авдеевка, Опытное, Чермалык, Марьинка и Талаковка в светлое время суток, с небольшими перерывами, российско-оккупационные войска обстреливали опорные пункты ОС из широкого спектра пехотного вооружения.
Наиболее интенсивный огонь велся у поселка Верхнеторецкое. Там вчера вечером, в течение полутора часов, боевики вели огонь из ручных противотанковых и автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Эти обстрелы велись со стороны Новомихайловки, где противник устроил свои огневые точки.
В конце суток, с наступлением сумерек, противник из гранатометов обстрелял прифронтовой поселок Пески (огонь велся со стороны с. Веселое).
На Луганском направлении за прошедшие сутки зафиксировано 6 прицельных обстрелов со стороны оккупантов.
Под интенсивный вражеский огонь попали оборонительные позиции ОС районе населенного пункта Новотошковское. Там вчера вечером, в течение почти двух часов, боевики вели огонь в сторону позиций украинских воинов из минометов 120-го и 82-го калибра. Этот артиллерийский обстрел сопровождался плотным огнем из автоматических гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. По подсчетам штаба операции, вчера боевики выпустили 18 и 10 минометных снарядов 120-го и 82-го калибра соответственно.
Кроме того, на Луганского направлении вчера еще два населенных пункта попали под вражеский огонь. Речь идет о Южном и Зайцево, где противник применил вооружение БМП, гранатометы различных типов и крупнокалиберные пулеметы. Эти обстрелы враг также совершил в вечернее время. Огонь велся со стороны Шахты Гагарина.
В результате боевых действий один украинский воин вчера был ранен. Его эвакуированы в военный госпиталь в Северодонецке, состояние его здоровья удовлетворительное.
По информации украинской разведки, вчера был ранен один оккупант и повреждена вражеская БМП.
Напомним, что с начала суток 1 июля, когда на Донбассе вступило в силу т.н. "хлебное перемирие", оккупанты уже отметились обстрелами.
Ранее аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.
Теги: Донбасс, обстрелы, фронт, оккупанты, ООС
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