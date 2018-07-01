Стало известно о новых жертвах пунктов пропуска в "ДНР"

01.07.2018 18:10

На пунктах пропуска, расположенных в оккупированной части Донетчины, где РФ создала квазиобразование "ДНР", люди продолжают терять здоровье.



Напомним, что данный момент на временно неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области развернуты 4 передвижных пункта оказания помощи населению от т.н. "МЧС ДНР". Они расположены на "таможенных пунктах пропуска" в г. Донецк, г. Горловка, пгт Еленовка, Новоазовский р-н (с. Октябрь).



Согласно данным спасателей, за сутки, 30 июня, в пункты оказания помощи обратилось 272 человек, за медицинской помощью обратилось 6 человек.



Напомним, что сутками ранее в указанные пункты оказания помощи обратилось 606 человек, за медицинской помощью обратилось 22 человека.



С начала года в пункты оказания помощи обратилось 91420 человека, медицинская помощь оказана 1277 гражданам.

Напомним, что 18 июня на оккупированной части Донетчины после двух дней "усовершенствования" открылся контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Горловка". Его "модернизация" далеко не всем пришлась по вкусу.