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В боях на Донбассе погибло более 30 украинских морпехов
Сегодня в Украине отмечается День флота (согласно Указу президента Украины от 12 июня 2015 года этот праздник отмечается в первое воскресенье июля). По этому поводу министр обороны Украины Степан Полторак обратился к матросам, старшинам и сержантам, курсантам, мичманам и прапорщикам, офицерам и адмиралам. В своем приветствии упомянул и Донбасс.
"Становление и развитие украинского военного флота происходило и продолжается в условиях жесткого противостояния действиям страны-агрессору - Российской Федерации. В этот день мы чествуем воинов, которые защищают наше море и побережье, возрождают Украину как морскую державу", - отметил Полторак.
По его словам, в 2018 году Военно-Морские Силы имеют весомые результаты боевой работы многотысячного коллектива.
"Вводятся стандарты НАТО. Наглядно можно это увидеть на совместных учениях с кораблями стран Альянса, которые посещают Одессу. Созданные Морское командование и командование морской пехоты приобретают возможности управления силами в море и на побережье, - подчеркнул министр обороны. - В подготовке и применении сил вводятся новые стандарты: украинско-американские учения "Си Бриз - 2018", которые начинаются на следующей неделе, станут экзаменом на способность Морского командования на совместимость с лучшими флотами мира и способность управлять многонациональным соединением".
Полторак отметил, что существенно наращенная система базирования сил, укрепляет обороноспособность юга Украины. Строится новая база для дислокации морской пехоты. Южная военно-морская база начала реформирования и начинает деятельность на Азовском направлении. Морская пехота пополнилась двумя батальонами, профессионально и надежно выполняют боевые задачи.
"Время доказало: наличие боеспособных Военно-Морских Сил является одной из важнейших составляющих обороноспособности и безопасности Украины, важным фактором военно-политической реальности в Черноморско-Азовском регионе, утверждения Украины как независимого морской державы в мире, - подчеркнул глава Минобороны. - Спасибо всем, кто самоотверженно защищает Родину на суше, в море и воздухе. От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых свершений во имя Победы и Мира в Украине".
Министр подчеркнул, что за выполнение поставленных боевых задач в Донецкой и Луганской области 500 морских пехотинцев ВМС Украины получили государственные награды. К сожалению 31 из них заплатили чрезвычайно высокую цену за то, что мы остановили врага в Донецке и Луганске. Они погибли", - сообщил Полторак.
Теги: Украина, Донбасс, морпехи, военно-морской флот, Полторак
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